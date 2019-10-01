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Что важно знать про псориаз 

Рамблер 3 часа назад
Сегодня такое заболевание, как псориаз, считается достаточно распространенным: им страдает около 3% всего мира.
Оно проявляется покраснениями, шелушениями на теле и возникновением воспаленных участков (бляшек). Чаще всего — на сгибах рук и ног, вдоль линии роста волос и там, где одежда очень плотно прилегает к телу.
Это незаразная болезнь: ее вызывают не грибы и не бактерии, а реакция иммунной системы организма. Происходят нарушения, при которых клетки кожи делятся с бешеной скоростью. Если при нормальном состоянии жизненный цикл клетки — 30 дней, у больных псориазом — 3-5 дней. Чаще всего причиной становится эмоциональное потрясение. По мнению ученых, это связано с выбросом гормонов стресса — кортизола и адреналина.
Увы, это хроническая болезнь: полноценно избавиться от нее невозможно. Но вы можете свести ее проявление к минимуму и избежать рецидивов. Эта болезнь передается по наследству. Если у обоих родителей было такое заболевание, вероятность его возникновения у ребенка — 60%.
План лечения зависит от степени проявления заболевания. Если поражено меньше, чем 3% площади тела, то врач, вероятнее всего, назначит препарат для наружного применения (кремы, мази) на основе цинка и скорректирует ваш рацион питания — вероятнее всего, придется отказаться от алкоголя, яиц, кофе, трансжиров, животных жиров, сдобы. При этом важно есть как можно больше продуктов с витамином А и клетчаткой.
Если случай более запущенный, обычно для лечения назначают физиотерапию. Псориаз боится солнца, поэтому поможет фототерапия (облучение ультрафиолетом). Также часто прописывают лазеротерапию и ультразвуковое воздействие, а еще — работу с психотерапевтом.
Плазмаферез — тоже отличный способ борьбы с псориазом. У больного берут кровь, отделяют плазму от кровяных клеток и затем с помощью инъекций возвращают ее обратно. Вместе с плазмой из организма уходят токсины и аутоантитела.
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