Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стало известно, чем опасен «дергающийся» глаз 

Газета.Ru + ещё 3 26 минут назад
Стало известно, чем опасен «дергающийся» глаз
Фото: Газета.Ru
Хроническое непроизвольное передергивание глаза (миокимия) может свидетельствовать о серьезных нарушениях в организме челвоека. Об этом сообщает "Российская газета".
Как отмечается, к врачу стоит обратиться тех случаях, когда из-за тика происходит смыкание век или страдают другие части лица.
По мнению специалистов, миокимия может быть связана с неврологическими заболеваниями, в том числе болезнью Паркинсона или блефароспазмой).
Кроме того, подергивание глаза может предупреждать о дефиците микроэлементов и витамина В в организме, чрезмерном стрессе, аллергии. А также миокимию могут вызвать ряд лекарств, например, антигистаминные препараты.
Спасет ли вас маска от гриппа
Газета.Ru: последние новости
Ученые выяснили, как возраст препятствует появлению рака Ученые выяснили, как возраст препятствует появлению рака Врач объяснил опасность антибиотиков Врач объяснил опасность антибиотиков Врачи спасли женщину с поразившей почти все органы болезнью в Москве Врачи спасли женщину с поразившей почти все органы болезнью в Москве
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чем опасен дефицит йода
Чем опасен дефицит йода
Что происходит с вами, пока вы спите
Что происходит с вами, пока вы спите
Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике гриппа
Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике гриппа
Какой грипп будет в 2019-2020 году в России
Какой грипп будет в 2019-2020 году в России
Названы три симптома скорого сердечного приступа
Названы три симптома скорого сердечного приступа
Видео
Онкологи центра Блохина заявили о массовом уходе
02:27
Онкологи центра Блохина заявили о массовом уходе
Новости
Стали известны самые здоровые регионы России
00:46
Стали известны самые здоровые регионы России
ЗОЖ
Врачи из РФ вылечат американку с «маской Бэтмена»
02:00
Врачи из РФ вылечат американку с «маской Бэтмена»
Новости
Спасает ли от гриппа маска
01:26
Спасает ли от гриппа маска
Болезни и лекарства ЗОЖ
Пожилым людям посоветовали заниматься сексом
02:18
Пожилым людям посоветовали заниматься сексом
ЗОЖ
Чем опасен пониженный уровень холестерина
07:56
Чем опасен пониженный уровень холестерина
ЗОЖ Наука
На каком боку лучше всего спать
01:39
На каком боку лучше всего спать
Наука
В чем секрет здорового сердца
01:33
В чем секрет здорового сердца
ЗОЖ
Найден механизм, способный победить СПИД и рак
00:39
Найден механизм, способный победить СПИД и рак
Наука
Незарегистрированные лекарства уже едут в Россию
00:40
Незарегистрированные лекарства уже едут в Россию
Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение