Стало известно, чем опасен «дергающийся» глаз

Хроническое непроизвольное передергивание глаза (миокимия) может свидетельствовать о серьезных нарушениях в организме челвоека. Об этом сообщает "Российская газета".

Как отмечается, к врачу стоит обратиться тех случаях, когда из-за тика происходит смыкание век или страдают другие части лица.

По мнению специалистов, миокимия может быть связана с неврологическими заболеваниями, в том числе болезнью Паркинсона или блефароспазмой).

Кроме того, подергивание глаза может предупреждать о дефиците микроэлементов и витамина В в организме, чрезмерном стрессе, аллергии. А также миокимию могут вызвать ряд лекарств, например, антигистаминные препараты.