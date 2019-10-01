Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы три симптома скорого сердечного приступа у женщин 

Рамблер 4 часа назад
Названы три симптома скорого сердечного приступа
Фото: depositphotos.com
Женщины переживают последствия сердечного приступа дольше мужчин, потому что позже обращаются к медикам. Об этом сообщили в Британском фонде здоровья сердца (BHF).
Так, у женщин проходит от 1 часа 48 минут до 7 часов 12 минут между появлением первых симптомов приступа и госпитализацией.
У мужчин этот показатель составляет от 1 часа 24 минут до 3 часов 30 минут.
Специалисты рассказали, что самыми частыми симптомами приближающегося сердечного приступа являются боль в груди, которая может перехрдить на левую руку, а также потливость, тошнота, головокружение и одышка.
Кроме того, специалисты назвали три необычных симптома приближающегося сердечного приступа. Такими сигналами, по их мнению, можно считать ощущение тревоги, напоминающее паническую атаку, а также внезапный хрип и кашель.
Факторами риска возникновения сердечного приступа эксперты назвали диабет, высокое кровяное давление и курение.
Спасет ли вас маска от гриппа
Комментарии
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чем опасен дефицит йода
Чем опасен дефицит йода
Что происходит с вами, пока вы спите
Что происходит с вами, пока вы спите
Стало известно, чем опасен «дергающийся» глаз
Стало известно, чем опасен «дергающийся» глаз
Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике гриппа
Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике гриппа
Какой грипп будет в 2019-2020 году в России
Какой грипп будет в 2019-2020 году в России
Видео
Онкологи центра Блохина заявили о массовом уходе
02:27
Онкологи центра Блохина заявили о массовом уходе
Новости
Стали известны самые здоровые регионы России
00:46
Стали известны самые здоровые регионы России
ЗОЖ
Врачи из РФ вылечат американку с «маской Бэтмена»
02:00
Врачи из РФ вылечат американку с «маской Бэтмена»
Новости
Спасает ли от гриппа маска
01:26
Спасает ли от гриппа маска
Болезни и лекарства ЗОЖ
Пожилым людям посоветовали заниматься сексом
02:18
Пожилым людям посоветовали заниматься сексом
ЗОЖ
Чем опасен пониженный уровень холестерина
07:56
Чем опасен пониженный уровень холестерина
ЗОЖ Наука
На каком боку лучше всего спать
01:39
На каком боку лучше всего спать
Наука
В чем секрет здорового сердца
01:33
В чем секрет здорового сердца
ЗОЖ
Найден механизм, способный победить СПИД и рак
00:39
Найден механизм, способный победить СПИД и рак
Наука
Незарегистрированные лекарства уже едут в Россию
00:40
Незарегистрированные лекарства уже едут в Россию
Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение