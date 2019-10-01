Названы три симптома скорого сердечного приступа у женщин

Женщины переживают последствия сердечного приступа дольше мужчин, потому что позже обращаются к медикам. Об этом сообщили в Британском фонде здоровья сердца (BHF).

Так, у женщин проходит от 1 часа 48 минут до 7 часов 12 минут между появлением первых симптомов приступа и госпитализацией.

У мужчин этот показатель составляет от 1 часа 24 минут до 3 часов 30 минут.

Специалисты рассказали, что самыми частыми симптомами приближающегося сердечного приступа являются боль в груди, которая может перехрдить на левую руку, а также потливость, тошнота, головокружение и одышка.

Кроме того, специалисты назвали три необычных симптома приближающегося сердечного приступа. Такими сигналами, по их мнению, можно считать ощущение тревоги, напоминающее паническую атаку, а также внезапный хрип и кашель.

Факторами риска возникновения сердечного приступа эксперты назвали диабет, высокое кровяное давление и курение.