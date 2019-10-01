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Названы три самых опасных фактора риска сердечного приступа у женщин 

Medical Note + ещё 5 5 часов назад
Названы три признака сердечного приступа у женщин
Фото: Medical Note
Исследователи перечислили факторы риска, которые особенно сильно влияют на развитие сердечно-сосудистых болезней у представительниц слабого пола, передает CNN.
Согласно данным Британского фонда здоровья сердца (BHF), более восьми тысяч женщин умерли в период с 2003 по 2013 год из-за менее результативного лечения заболеваний сердца.
Специалисты связывают это с несвоевременным обращением представительниц слабого пола к врачам — за рубежом сердечные недуги «считаются мужскими заболеваниями».
Дело в том, что женщины часто принимают не очевидные симптомы болезней сердца — тошноту, потливость, одышку, головокружение — за другие недуги. У мужчин же заболевания сердца проявляются «классически» — болью в груди.
В Великобритании, например, в два раза больше женщин умирает от ишемической болезни сердца, чем от рака молочной железы.
Однако определенные факторы риска заболеваний сердца могут быть более опасными для женщин. «Курение, высокое кровяное давление и диабет связаны с более частой вероятностью возникновения сердечных приступов у женщин больше, чем у мужчин.
Поэтому, несмотря на характер симптомов, женщинам следует также регулярно проходить обследования. Особенно, при вышеперечисленных факторах риска», — отметили специалисты.
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Болезни и лекарства , CNN
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