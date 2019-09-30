Как бороться с синдромом беспокойных ног

Сидром беспокойных ног (СБН) — это состояние, при котором у человека возникает дискомфорт и неприятные ощущения в нижних конечностях — жжение, покалывание, дрожь. Заболевание дает о себе знать, когда вы находитесь в состоянии покоя — например, пытаетесь уснуть. В 1990 году Американская академия сна включила это заболевание в Международную классификацию расстройств сна. Чаще всего проблема возникает преимущественно в вечернее/ночное время.

СБН может появиться как в связи с нарушением кровообращения, так и в связи с дефицитными состояниями (дефицит витаминов группы B, магния, железа). Кроме того, проблемы с метаболизмом могут спровоцировать СБН. Как правило, этот синдром сопровождает сахарный диабет, ревматологические заболевания, гипотиреоз и другие.

Чаще всего с этой проблемой сталкиваются офисные работники, которые ведут малоподвижный образ жизни. Кроме того, болезнь передается генетически и часто проявляется в пожилом возрасте. Также заболевание возникает у 30% беременных, преимущественно — в третьем триместре.

В зависимости от степени выраженности проблемы прописывается лечение. Из немедикаментозных способов борьбы выделяют следующие:

создание и поддержание режима «сон/бодрствование»;

соблюдение гигиены сна;

отказ от кофе и продуктов, которые содержат кофеин, за 6 часов до сна;

теплые ванны для ног с эфирными маслами и массажи;

йога и лечебная физкультура.

В случае, если СБН — все же часть заболевания, необходимо серьезное медикаментозное лечение (повышение содержания железа в организме, коррекция уровня гормонов щитовидной железы и другие).