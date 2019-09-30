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В Москве врачи чудом спасли женщину с тяжелой формой волчанки 

Рамблер 1 час назад
Московские врачи чудом спасли жизнь женщины, страдающей тяжелой формой волчанки — автоимунного заболевания, поражающего все органы. Пресс-служба столичного департамента здравоохранения сообщила, что жизнь пациентки висела на волоске в течение двух недель.
Больная была доставлена в одну из московских больниц с подозрением на пневмонию. Однако врачи позже поставили другой диагноз: системная красная волчанка высокой активности, в крайне тяжелой форме.
"В процесс были вовлечены практически все органы и системы, поражена кожа, легкие, почки, суставы, печень, развился полисерозит. Кроме того, перечень диагнозов дополнял миокардит, васкулит, лихорадка, лимфаденопатия, гепатоспленомегалия, гематологические и иммунологические нарушения", —
сообщается в пресс-релизе. В настоящее время состояние больной стабилизировано, однако лечение не закончено и она по-прежнему находится под наблюдением врачей.
Системная красная волчанка представляет собой хроническое мультисистемное заболевание, чаще всего поражающее женщин в репродуктивном возрасте. Оно характерно наличием антиядерных антител. Название болезнь получила из-за своего характерного признака — сыпи на переносице и щеках. Болезнь сильно ухудшает качество жизни больных, однако при своевременном лечении выживаемость больных относительно высока — до 87% в 20-летнем горизонте.
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Болезни и лекарства , Видео
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