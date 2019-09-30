Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы напитки, которыми нельзя запивать лекарства 

Вести Подмосковья 4 часа назад
Названы напитки, которыми нельзя запивать лекарства
Фото: Вести Подмосковья
Некоторые продукты и напитки не рекомендуется употреблять во время приёма медикаментов, сообщает издание «Профиль». Рассказано, почему не нужно запивать таблетки минералкой и что произойдёт при смешении алкоголя и антибиотиков.
Алкоголь ослабляет центральную нервную систему, поэтому он может усиливать успокаивающие препараты. Потому категорически нельзя запивать снотворное алкоголем. Также нельзя употреблять спиртное во время приёма антибиотиков: это может повредить печень. А парацетамол, как гласят последние исследования, сам по себе вреден для печени, поэтому не стоит усугублять его действие алкоголем.
Антибиотики не совместимы с кофеином, который при воздействии медикаментов хуже усваивается и вызывает повышение давления и бессонницу. Поэтому нельзя употреблять кофе и чай при приёме таблеток.
Внимательнее стоит быть и любителям грейпфрутов. Сам по себе этот цитрус очень полезен, но с медикаментами (особенно, снотворными, а также снижающими давление и уровень холестерина) может привести к непредсказуемым побочным эффектам.
С минеральной водой тоже «не всё в порядке»: она содержит кальций и железо, которые ослабляют эффективность препаратов для лечения щитовидной железы и остеопороза.
Из-за того, что молоко тоже богато кальцием, его стоит пить с осторожностью во время курса антибиотиков. Кальций связывает активное вещество в кишечнике, ухудшая его всасываемость.
Кроме того, специалисты предупреждают о том, что небезопасной может быть даже обычная питьевая вода. В водопроводной воде могут быть опасные бактерии и соединения хлора, а в родниковой воде — тяжёлые металлы, поэтому воду нужно кипятить.
Назван главный секрет здорового сердца
Вести Подмосковья: последние новости
Таблетки от давления не рекомендуют пить по утрам Таблетки от давления не рекомендуют пить по утрам Депздрав не рекомендует заниматься самолечением антибиотиками при ОРВИ Депздрав не рекомендует заниматься самолечением антибиотиками при ОРВИ В Москве врачам удалось спасти пациентку с волчанкой, затронувшей почти все органы В Москве врачам удалось спасти пациентку с волчанкой, затронувшей почти все органы
Комментарии
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Простые способы уйти от инфаркта
Простые способы уйти от инфаркта1
Названы продукты, снижающие риск развития рака
Названы продукты, снижающие риск развития рака
Гастроэнтеролог прокомментировал мифы о масле
Гастроэнтеролог прокомментировал мифы о масле
Онкологи центра Блохина заявили о массовом уходе
Онкологи центра Блохина заявили о массовом уходе7
Как распознать гипогликемию и чем она опасна
Как распознать гипогликемию и чем она опасна6
Видео
Онкологи центра Блохина заявили о массовом уходе
02:27
Онкологи центра Блохина заявили о массовом уходе
Новости
Стали известны самые здоровые регионы России
00:46
Стали известны самые здоровые регионы России
ЗОЖ
Врачи из РФ вылечат американку с «маской Бэтмена»
02:00
Врачи из РФ вылечат американку с «маской Бэтмена»
Новости
Пожилым людям посоветовали заниматься сексом
02:18
Пожилым людям посоветовали заниматься сексом
ЗОЖ
Чем опасен пониженный уровень холестерина
07:56
Чем опасен пониженный уровень холестерина
ЗОЖ Наука
На каком боку лучше всего спать
01:39
На каком боку лучше всего спать
Наука
В чем секрет здорового сердца
01:33
В чем секрет здорового сердца
ЗОЖ
Найден механизм, способный победить СПИД и рак
00:39
Найден механизм, способный победить СПИД и рак
Наука
Незарегистрированные лекарства уже едут в Россию
00:40
Незарегистрированные лекарства уже едут в Россию
Новости
Как уменьшить боль при артрите
02:33
Как уменьшить боль при артрите
Болезни и лекарства ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение