Названы напитки, которыми нельзя запивать лекарства

Некоторые продукты и напитки не рекомендуется употреблять во время приёма медикаментов, сообщает издание «Профиль». Рассказано, почему не нужно запивать таблетки минералкой и что произойдёт при смешении алкоголя и антибиотиков.

Алкоголь ослабляет центральную нервную систему, поэтому он может усиливать успокаивающие препараты. Потому категорически нельзя запивать снотворное алкоголем. Также нельзя употреблять спиртное во время приёма антибиотиков: это может повредить печень. А парацетамол, как гласят последние исследования, сам по себе вреден для печени, поэтому не стоит усугублять его действие алкоголем.

Антибиотики не совместимы с кофеином, который при воздействии медикаментов хуже усваивается и вызывает повышение давления и бессонницу. Поэтому нельзя употреблять кофе и чай при приёме таблеток.

Внимательнее стоит быть и любителям грейпфрутов. Сам по себе этот цитрус очень полезен, но с медикаментами (особенно, снотворными, а также снижающими давление и уровень холестерина) может привести к непредсказуемым побочным эффектам.

С минеральной водой тоже «не всё в порядке»: она содержит кальций и железо, которые ослабляют эффективность препаратов для лечения щитовидной железы и остеопороза.

Из-за того, что молоко тоже богато кальцием, его стоит пить с осторожностью во время курса антибиотиков. Кальций связывает активное вещество в кишечнике, ухудшая его всасываемость.

Кроме того, специалисты предупреждают о том, что небезопасной может быть даже обычная питьевая вода. В водопроводной воде могут быть опасные бактерии и соединения хлора, а в родниковой воде — тяжёлые металлы, поэтому воду нужно кипятить.