Названы факторы, провоцирующие инсульт

Факторы, провоцирующие инсульт

Год от года заболевание под названием инсульт становится все моложе. Почему же этот недуг так «помолодел», и какие факторы его провоцируют?

Прежде всего, как бы банально это ни звучало, необходимо пересмотреть свои взгляды на питание. То, что мы едим, всегда отражается на нашем здоровье. Даже при том, что человек придерживается активного образа жизни, неправильный рацион способен разрушить все попытки остаться здоровым.

Так, например, особо опасен в данном случае фастфуд (чипсы, гамбургеры, картофель фри, газированные ароматизированные напитки и пр.). Такая еда приводит к образованию на стенках сосудов атеросклеротических бляшек, которые приводят к их закупорке. Конечно, ничего страшного не случится, если раз в месяц позволить себе немного вредной пищи, но регулярно это делать не стоит. А людям старше 40 лет специалисты рекомендуют совсем отказаться от подобных продуктов в меню.

Также инсульт может спровоцировать частое употребление в пищу полуфабрикатов и покупного майонеза. Они провоцируют отложение жиров, солей и холестерина на стенках сосудов, что в итоге может привести к инсульту.

Плохая новость для тех, кто не представляет своей жизни без мяса. Ежедневное употребление говядины, свинины или баранины приводит к тому, что в крови накапливается триметиламиноксид, вещество, которое способствует развитию атеросклероза. В свою очередь, это повышает риск инсульта. Специалисты не призывают вовсе отказываться от красного мяса, но рекомендуют ограничиться 300 граммами в неделю. Белое мясо при этом ограничивать не нужно.

Еще одним фактором, повышающим риск инсульта является несоблюдение питьевого режима. При недостатке воды нарушается работа сосудистой системы, которая обеспечивает циркуляцию крови и «доставляет» кислород к мозгу.

Если организм недополучает жидкость извне, то он начинает «экономить» ее внутри себя: сначала закрывая периферические клапаны, а потом и сжимая стенки крупных сосудов, чтобы они оставались наполненными. Это нарушает нормальное кровоснабжение некоторых участков мозга, которые недополучает кислород и питание. Происходит сбой в их работе, а затем возможно и отмирание нервных клеток, недополучающих питание. Вот вам и инсульт в чистом виде.