Передаются ли половые инфекции при бытовом контакте

Можно ли заразиться половыми инфекциями при бытовом контакте

Спускаясь в метро, видели ли вы рекламу, в которой говорилось, что целомудрие является профилактикой ВИЧ-инфекций? В России люди вообще часто считают, что все ЗППП можно получить от беспорядочной половой жизни. У нас в принципе существует множество заблуждений на этот счет. О сексе не говорят не только с детьми (хотя при желании они найдут интересующую информацию в интернете куда быстрее их родителей), но и со взрослыми. Под запретом не только темы, связанные с предпочтением в постели, но и вопросы репродуктивного здоровья. Кажется, этого и не надо касаться: мол, ВИЧ, сифилис и другие не самые приятные заболевания происходят где-то там и не с нами, с наркоманами и гомосексуалами, но не с гетеросексуалами, которые ведут моногамный образ жизни. На самом деле ЗППП можно получить не только через секс.

Половой путь передачи

Из самого названия ясно, что самый вероятный путь передачи инфекции — половой путь. Это любой вид секса, будь то оральный, анальный, генитальный. Использование презерватива защищает от передачи многих инфекций, но партнеры, находящиеся в постоянных отношениях, не всегда его используют, полагая, что партнер чист, хотя никаких медицинских подтверждений этому не было.

Дело в том, что многие заболевания передающиеся половым путем дают о себе знать не сразу, то есть человек может понять, что он чем-то болен, находясь уже в постоянных отношениях, успев передать свое заболевание партнеру.

Контактно-бытовой путь

Этот вариант передачи довольно редок, но возможен. Инфекция передается при длительном бытовом контакте. То есть совершенно необязательно заниматься сексом, чтобы заболевание передалось партнеру, достаточно пользоваться одним полотенцем, зубной щеткой и другими средствами личной гигиены. Поэтому в местах общего пользования надо быть аккуратней, это касается бассейнов, саун и других мест, где возможен контакт с кожей и слизистыми.

Через кровь и другие жидкости организма

ВИЧ, к примеру, можно получить не только при незащищенном сексе, но и при несоблюдении норм гигиены при переливании крови, нанесении татуировок, пирсинге и других процедур, при которых происходит вторжение в организм.

Заражение ЗППП также может произойти через контакт с мочой, слюной, влагалищным секретом, спермой, слезами, грудными молоком. То есть заразиться можно случайно, совершенно этого не подозревая.

Доверие — это хорошо, в партнерских отношениях без него никак, но когда дело касается здоровья, лучше всего проявить бдительность и регулярно со своим партнером сдавать анализы на ЗППП. Это не значит, что вы не доверяете партнеру и считаете, что он неверен, вы просто проявляете заботу о своем здоровье и о здоровье любимого человека.