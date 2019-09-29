Как появляется страх перед грозой

Иррациональный страх перед грозой был присущ людям еще в глубокой древности. Самое мощное природное явление завораживало и страшило наших предков. Недаром в разных верованиях грозой управляли верховные божества.

Казалось бы при современном развитии науки такой страх должен остаться достоянием истории, однако бронтофобия встречается и сейчас.

Обычно бронтофобия проявляется в следующих симптомах:

При первых признаках грозы человек ищет укромное закрытое место, никогда не выходит на улицу во время дождя. При раскатах грома закрывает уши и глаза, может спрятаться под одеялом. Во время грозы отключает мобильные телефоны, не пользуется бытовой техникой и металлическими предметами. Внимательно отслеживает сообщения синоптиков. Люди с такой фобией чувствуют себя защищенными только в своем доме, поэтому стремятся как можно скорее добраться домой при неблагоприятном прогнозе погоды. В чужом доме, даже если они находятся в гостях, страх перед грозой может только усилиться.

Если же гроза застает такого человека на улице или на природе, то последствия могут быть самые непредсказуемые: от сердечных спазмов, мигрени, одышки и тошноты до рвоты и глубокого обморока.

Кроме того, при бронтофобии могут появиться и когнитивные симптомы вроде навязчивых параноидальных страхов, потери ориентации в пространстве и общего чувства нереальности всего происходящего.

Бронтофобия также характерна для маленьких детей с богатым воображением.

Выделяют несколько причин возникновения такого специфического страха.

Гроза связана с травмирующим событием в жизни человека, при этом может быть не только его причиной, но и фоном. Каждый раз слушая раскаты грома и наблюдая вспышки молнии, человек снова и снова переживает болезненную ситуацию. Во многих религиях гроза воспринимается как божественный гнев. Для людей с мистическим складом характера, склонных к религиозной экзальтации, гроза является зримым воплощением небесного наказания. Также могут повлиять суеверия, связанные с молнией, услышанные в юном возрасте от родственников, например, бабушек и дедушек. Если у человека есть домашние животные, которые испытывают естественное беспокойство во время грозы, то такое поведение может передаваться и хозяину питомцев. Это особенно характерно для впечатлительных людей. До конца неизученная природа шаровых молний заставляет человека чувствовать себя беззащитным перед непредсказуемым природным явлением.

Большинство людей, страдающих бронтофобией, не обращаются к врачам, предпочитая минимизировать вероятность своего столкновения с грозной стихией. Но если страх грозы действительно мешает жить, то специалисты чаще всего рекомендуют гипноз, совмещая его с приемом медикаментов, методами позитивного мышления и упражнениями для дыхания. Традиционная психотерапия не всегда дает положительный эффект.

Детям нужно как можно доступнее объяснить суть физического явления. Во время грозы ребенка нужно отвлечь играми. Также маленьким пациентам назначают сказкотерапию.