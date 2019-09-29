Почему возникает гаптофобия

Страх — это часть инстинкта самосохранения, нормальная реакция человека на что-то непривычное или опасное. Однако если страх становится навязчивым, это повод насторожиться и попросить помощи специалиста.

Гаптофобия или тактилофобия означает паническую боязнь чужих прикосновений, даже если речь идет о близких людях. По сути, фобия является увеличенным до патологии инстинктом защиты личного пространства.

Симптомы гаптофобии:

Бессознательное стремление избежать любых прикосновений, паническое неприятие толпы, стремление к постоянному уединению.

Прикосновение даже близкого человека вызывает тревогу, а случайный контакт с незнакомцем может довести до головокружения, озноба, сердечных спазмов, тремора конечностей, тошноты и даже вызвать истерику.

Даже краткое пребывание в многолюдном помещении вызывает приступ острой депрессии.

Причины возникновения редкой фобии делят на внешние и внутренние.

К первым относят:

Травматическое событие, подробности которого человек может уже и не помнить. Таким образом, гаптофобия становится следствием пережитого шока. Похожим образом проявляется и память о пережитом насилии в юном возрасте. В этом случае гаптофобия выражается в нетерпимости к прикосновениям людей противоположного пола, которые воспринимаются как потенциальные агрессоры. Специфические особенности определенных профессий. Например, гаптофобия может быть профессиональным заболеванием медицинских и социальных работников, патологоанатомов. Умственная отсталость. Люди с нарушениями интеллектуального развития агрессивно реагируют на физический контакт с другими людьми. Хронические расстройства нервной системы, вроде невроза навязчивых состояний.

Внутренние факторы:

Личные предубеждения человека. В этом случае гаптофобия распространяется на людей с определенным цветом кожи, национальностью или внешними особенностями (инвалиды). Снижение либидо, которое приводит к равнодушию и даже отвращению к интимным контактам. Таким образом, может возникнуть частная форма гаптофобии — нежелание прикасаться к партнеру, как к реальному, так и к потенциальному. Половое созревание. В основном, характерно для мальчиков. В этот период любое прикосновение к девочке может вызвать случайное возбуждение, и как следствие, стыд у подростка.

Кроме того, гаптофобия может быть проявлением других фобий, таких как:

Мизофобия — страх перед микробами. Охлофобия — боязнь толпы. Обсессивно-компульсивное расстройство — в этом случае человек испытывает страх перед ситуациями, которые не может контролировать.

Как лечат гаптофобию

В зависимости от причины и степени болезни, человеку могут назначить не только длительную психотерапию, но и антидепрессанты. Кроме того, пациентам советуют заняться танцами или командными видами спорта, чтобы научиться получать удовольствие от контактов с другими людьми.