Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему возникает гаптофобия 

Рамблер 6 часов назад
Почему возникает гаптофобия
Фото: Кадр из фильма "Авиатор"
Страх — это часть инстинкта самосохранения, нормальная реакция человека на что-то непривычное или опасное. Однако если страх становится навязчивым, это повод насторожиться и попросить помощи специалиста.
Гаптофобия или тактилофобия означает паническую боязнь чужих прикосновений, даже если речь идет о близких людях. По сути, фобия является увеличенным до патологии инстинктом защиты личного пространства.

Симптомы гаптофобии:

Бессознательное стремление избежать любых прикосновений, паническое неприятие толпы, стремление к постоянному уединению.
Прикосновение даже близкого человека вызывает тревогу, а случайный контакт с незнакомцем может довести до головокружения, озноба, сердечных спазмов, тремора конечностей, тошноты и даже вызвать истерику.
Даже краткое пребывание в многолюдном помещении вызывает приступ острой депрессии.
Причины возникновения редкой фобии делят на внешние и внутренние.

К первым относят:

  1. Травматическое событие, подробности которого человек может уже и не помнить. Таким образом, гаптофобия становится следствием пережитого шока. Похожим образом проявляется и память о пережитом насилии в юном возрасте. В этом случае гаптофобия выражается в нетерпимости к прикосновениям людей противоположного пола, которые воспринимаются как потенциальные агрессоры.
  2. Специфические особенности определенных профессий. Например, гаптофобия может быть профессиональным заболеванием медицинских и социальных работников, патологоанатомов.
  3. Умственная отсталость. Люди с нарушениями интеллектуального развития агрессивно реагируют на физический контакт с другими людьми.
  4. Хронические расстройства нервной системы, вроде невроза навязчивых состояний.

Внутренние факторы:

  1. Личные предубеждения человека. В этом случае гаптофобия распространяется на людей с определенным цветом кожи, национальностью или внешними особенностями (инвалиды).
  2. Снижение либидо, которое приводит к равнодушию и даже отвращению к интимным контактам. Таким образом, может возникнуть частная форма гаптофобии — нежелание прикасаться к партнеру, как к реальному, так и к потенциальному.
  3. Половое созревание. В основном, характерно для мальчиков. В этот период любое прикосновение к девочке может вызвать случайное возбуждение, и как следствие, стыд у подростка.
Кроме того, гаптофобия может быть проявлением других фобий, таких как:
  1. Мизофобия — страх перед микробами.
  2. Охлофобия — боязнь толпы.
  3. Обсессивно-компульсивное расстройство — в этом случае человек испытывает страх перед ситуациями, которые не может контролировать.

Как лечат гаптофобию

В зависимости от причины и степени болезни, человеку могут назначить не только длительную психотерапию, но и антидепрессанты. Кроме того, пациентам советуют заняться танцами или командными видами спорта, чтобы научиться получать удовольствие от контактов с другими людьми.
Чем опасна экономия на лекарствах
Комментарии
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как появляется страх перед грозой
Как появляется страх перед грозой
Названы нетипичные признаки инфаркта
Названы нетипичные признаки инфаркта
Сезон ОРВИ: что должно быть в домашней аптечке
Сезон ОРВИ: что должно быть в домашней аптечке
Врачи назвали продукты, которые мешают похудеть
Врачи назвали продукты, которые мешают похудеть
Назван режим стирки, способный вызвать эпидемию
Назван режим стирки, способный вызвать эпидемию1
Видео
Врачи из РФ вылечат американку с «маской Бэтмена»
02:00
Врачи из РФ вылечат американку с «маской Бэтмена»
Новости
Пожилым людям посоветовали заниматься сексом
02:18
Пожилым людям посоветовали заниматься сексом
ЗОЖ
На каком боку лучше всего спать
01:39
На каком боку лучше всего спать
Наука
Найден механизм, способный победить СПИД и рак
00:39
Найден механизм, способный победить СПИД и рак
Наука
Незарегистрированные лекарства уже едут в Россию
00:40
Незарегистрированные лекарства уже едут в Россию
Новости
Как уменьшить боль при артрите
02:33
Как уменьшить боль при артрите
Болезни и лекарства ЗОЖ
Как прожить на несколько десятилетий дольше
06:09
Как прожить на несколько десятилетий дольше
ЗОЖ
«Девочка-Бэтмен» едет в Россию
03:27
«Девочка-Бэтмен» едет в Россию
Новости Болезни и лекарства
Чем обернется экономия на лекарствах
10:00
Чем обернется экономия на лекарствах
ЗОЖ
Прояснены причины гиперсексуальности
02:30
Прояснены причины гиперсексуальности
Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение