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Как отличить грипп от ОРВИ 

Аргументы Недели 2 часа назад
Как отличить грипп от ОРВИ
Фото: Аргументы Недели
Специалист по первичной медицинской помощи взрослым Андрей Тяжельников рассказал, в чём заключаются отличия между ОРВИ и гриппом. По словам врача, многие люди часто путают два этих определения.
«Некоторые люди путаются в этих определениях, грипп и ОРВИ, однако это не совсем верно. ОРВИ — общее название любой респираторной вирусной инфекции, а грипп только один из этих представителей», — объяснил Тяжельников.
Он отметил, что грипп может стать причиной серьезных осложнений, тогда как ОРВИ протекает относительно легко. При этом человек заболевает гриппом практически сразу — первые симптомы (слабость, озноб и высокая температура) появляются уже спустя несколько часов после заражения. Также при ОРВИ температура редко поднимается выше 39 градусов и держится пару-тройку дней. Отличительной чертой гриппа является очень высокая температура (до 40 градусов), которая быстро поднимается и держится несколько дней, передаёт "Вечерняя Москва".
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Болезни и лекарства , Андрей Тяжельников , Вечерняя Москва
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