Названы пять основных привычек долгожителей

Исследователь из США Дэн Бюттнер несколько лет ездил по миру, ​ изучая привычки долгожителей. В интервью «Комсомольской правде» Бюттнер рассказал о привычках и принципах жизни людей, которым за 100.

Сообщается, что исследователь изучал образ жизни жителей города Лома-Линда в Калифорнии, японского острова Окинава, острова Сардиния (Италия), острова Икария (Греция) и полуострова Никоя в Коста-Рике.

Все эти места — так называемые «голубые зоны» — отличает то, что здесь проживает необычайно много людей, отметивших 100-летний юбилей.

Среди основных привычек долгожителей специалист выделил продолжительный сон (не менее восьми часов), регулярную физическую активность, растительную в своей основе диету («полувегетарианство»), умеренное употребление алкоголя, в основном, белого вина и пищи «средней» калорийности.

Также среди принципов жизни людей, которым за 100, исследователь назвал прочные семейные связи, активную социальную жизнь, умение снимать стресс, наличие цели в жизни и принадлежность к какой-либо религии или духовным практикам.