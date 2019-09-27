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Названы пять основных привычек долгожителей 

Medical Note 1 час назад
Названы пять основных привычек долгожителей
Фото: Medical Note
Исследователь из США Дэн Бюттнер несколько лет ездил по миру, ​ изучая привычки долгожителей. В интервью «Комсомольской правде» Бюттнер рассказал о привычках и принципах жизни людей, которым за 100.
Сообщается, что исследователь изучал образ жизни жителей города Лома-Линда в Калифорнии, японского острова Окинава, острова Сардиния (Италия), острова Икария (Греция) и полуострова Никоя в Коста-Рике.
Все эти места — так называемые «голубые зоны» — отличает то, что здесь проживает необычайно много людей, отметивших 100-летний юбилей.
Среди основных привычек долгожителей специалист выделил продолжительный сон (не менее восьми часов), регулярную физическую активность, растительную в своей основе диету («полувегетарианство»), умеренное употребление алкоголя, в основном, белого вина и пищи «средней» калорийности.
Также среди принципов жизни людей, которым за 100, исследователь назвал прочные семейные связи, активную социальную жизнь, умение снимать стресс, наличие цели в жизни и принадлежность к какой-либо религии или духовным практикам.
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Болезни и лекарства , Новости , Комсомольская правда
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