Названы три признака незаметного развития рака

Названы три неочевидных признака развития рака

Врачи-онкологи перечислили неочевидные симптомы того, что в человеческом организме развивается злокачественная опухоль. Об этом идет речь в публикации, появившейся в зарубежном интернет-сегменте.

Эксперты британской благотворительной организации Cancer Research UK выяснили, что на рак могут указывать следующие три признака при условии, если они сохраняются в течение длительного периода времени:

1. неожиданно возникшая охриплость голоса;

2. утолщение концевых фаланг пальцев;

3. сильная потливость по ночам.