Названы три признака незаметного развития рака

Врачи-онкологи перечислили неочевидные симптомы того, что в человеческом организме развивается злокачественная опухоль. Об этом идет речь в публикации, появившейся в зарубежном интернет-сегменте.
Эксперты британской благотворительной организации Cancer Research UK выяснили, что на рак могут указывать следующие три признака при условии, если они сохраняются в течение длительного периода времени:
1. неожиданно возникшая охриплость голоса;
2. утолщение концевых фаланг пальцев;
3. сильная потливость по ночам.
Ранее сообщалось, что российский кардиолог Юрий Беленков обозначил самые эффективные методы профилактики инфаркта миокарда.