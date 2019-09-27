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Медики назвали главные признаки микроинсульта 

Рамблер 2 часа назад
Эксперты перечислили главные признаки, по которым можно распознать инсульт или микроинсульт.
В первую очередь насторожить должна диплопия — симптом, когда у человека двоится в глазах. Другой важный признак — онемение конечностей. Зачастую это наблюдается после пробуждения.
Еще один распространенный симптом — помутнение сознания внезапное изменение в речи, когда человек неожиданно начинает говорить с запинками.
Помимо прочего человек на пороге инсульта обычно испытывает сильную головную боль, и у него нарушена координация движений.
Врачи советуют при первых же симптомах немедленно вызывать скорую помощь.
Болезни и лекарства , Видео
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