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Эксперт рассказал, как предотвратить болезни сердца 

Рамблер 2 часа назад
Президент организации "Лига здоровья нации" и кардиохирург Лео Бокерия дал три совета, которые помогут избежать сердечно-сосудистых заболеваний.
Прежде всего врач рекомендовал придерживаться здорового образа жизни и бросить курить. Последнее особенно важно для женщин, отметил доктор. Заменять обычные сигареты на электронные не стоит, поскольку они точно так же оказывают негативное воздействие на здоровье.
Помимо этого Бокерия посоветовал спать не менее семи часов, причем крайне важно ложиться и вставать в одно время ежедневно.
Третья рекомендация кардиохирурга — не пренебрегайте физическими нагрузками. Можно начать с простой ходьбы несколько раз в неделю, а затем попробовать что-то более сложное и энергозатратное.
Болезни и лекарства , Видео
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