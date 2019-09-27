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Незаметные сигналы больной печени, которые нельзя упустить 

Рамблер 4 часа назад
Печень является главным "фильтром" организма, а от ее нормального функционирования зависит и ваше самочуствие, и продолжительность жизни. Поэтому важно вовремя выявить заболевания печени, которые могут долго не проявлять себя и маскироваться под другие недуги.
Среди незаметных сигналов серьезных проблем с печенью врачи называют метеоризм, дискомфорт в животе, боль после жирной пищи, горечь во рту, а также ощущение рыбного или сладковатого запаха во рту по утрам.
О неправильной работе органа говорит и потемневший цвет мочи, и сероватый оттенок кала.
Кроме того, для быстрого распознования больной печени следует обращать внимание и на состояние кожи. Так, сигналом о болезни может стать пожелтевший цвет кожных покровов, внезапно появившиеся сосудистые звездочки, лишай, грибок, пятна. Это все может говорить о том, что печень не справляется со своими функциями по очистке организма от токсинов.
"Будьте внимательны к состоянию своего организма, если вас периодически беспокоят тяжесть в правом подреберье, высыпания на коже, напоминающие аллергию, потеря веса и непривычно быстрая утомляемость, снижение потенции (у мужчин) или нарушение менструального цикла (у женщин), а также появилось носовое кровотечение — не стоит откладывать визит к врачу. И это должен быть не только врач конкретной специальности, но и специалист, который сможет разобраться с возможной патологией печени", — рассказал опытный врач Анатолий Печенка.
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Болезни и лекарства , Видео
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