Незаметные сигналы больной печени, которые нельзя упустить

Печень является главным "фильтром" организма, а от ее нормального функционирования зависит и ваше самочуствие, и продолжительность жизни. Поэтому важно вовремя выявить заболевания печени, которые могут долго не проявлять себя и маскироваться под другие недуги.

Среди незаметных сигналов серьезных проблем с печенью врачи называют метеоризм, дискомфорт в животе, боль после жирной пищи, горечь во рту, а также ощущение рыбного или сладковатого запаха во рту по утрам.

О неправильной работе органа говорит и потемневший цвет мочи, и сероватый оттенок кала.

Кроме того, для быстрого распознования больной печени следует обращать внимание и на состояние кожи. Так, сигналом о болезни может стать пожелтевший цвет кожных покровов, внезапно появившиеся сосудистые звездочки, лишай, грибок, пятна. Это все может говорить о том, что печень не справляется со своими функциями по очистке организма от токсинов.