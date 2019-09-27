Ребенок остался без руки по ошибке врачей

В Ростовской области 11-летнему мальчику ампутировали руку после врачебной ошибки. Об этом сообщает Regnum, ссылаясь на сообщение территориального органа Росздравнадзора.

По данным агентства, после того, как ребенок сломал руку, в больнице Зерноградского района Ростовской области ему наложили гипс. Спустя какое-то время у мальчика развилась гангрена, и медики приняли решение ампутировать руку.

После проверки территориальный орган Росздравнадзора выявил нарушения своевременности и правильности установки диагноза, а также стандарта и объема оказанной помощи.