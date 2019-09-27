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Ребенок остался без руки по ошибке врачей 

Рамблер 4 часа назад
Ребенок остался без руки по ошибке врачей
Фото: depositphotos.com
В Ростовской области 11-летнему мальчику ампутировали руку после врачебной ошибки. Об этом сообщает Regnum, ссылаясь на сообщение территориального органа Росздравнадзора.
По данным агентства, после того, как ребенок сломал руку, в больнице Зерноградского района Ростовской области ему наложили гипс. Спустя какое-то время у мальчика развилась гангрена, и медики приняли решение ампутировать руку.
После проверки территориальный орган Росздравнадзора выявил нарушения своевременности и правильности установки диагноза, а также стандарта и объема оказанной помощи.
В данный момент дело находится в Следственном управлении СК по Ростовской области.
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