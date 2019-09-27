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Как понять, что у человека повышен холестерин 

Рамблер 4 часа назад
Повышенный холестерин может привести к серьезным последствиям: проблемы с сердцем, сосудами, нервной системой, а также вызвать болезнь Альцгеймера.
Уровень этого вещества повышается из-за неправильного питания, ожирения, сидячего образа жизни, нарушения обмена веществ и гормонального сбоя. Высокий уровень холестерина заметить очень тяжело, так как его симптомы практически незаметны.

Стенокардия

Этот симптом считается одной из форм ишемической болезни сердца. Его можно обнаружить только на ЭКГ или при обследовании у врача. Стенокардия проявляется в приступах грудной боли и сильной одышке даже при минимальной физической нагрузке. Уже этот симптом может говорить об опасностях, так как при повышенном холестерине стенокардия может проявляться особенно сильно и доставлять человеку дискомфорт.

Боли в ногах

Холестерин поражает сосуды не только около сердца, но и во всем теле. Больше всего от этого страдают ноги. Если вы обратили внимание на то, что ваши ноги болят, отекают или вы часто чувствуете тяжесть, это может быть следствием повышенного холестерина. Как правило, неприятные ощущения возникают даже при небольших физических нагрузках, например, ходьбе.

Боль в груди

Регулярные боли в груди указывают на поражение сосудов. Однако иногда это может быть проявлением невралгии. Чтобы отличить эти симптомы, необходимо понять, в какой момент вы чувствуете неприятные ощущения. Как правило, невралгия проявляется при вдохе и выдохе, но есть случаи, когда человек находится в одном положении и чувствует боль в груди.
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Болезни и лекарства , Видео
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