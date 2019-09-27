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Назван внешний признак здоровья в любом возрасте 

Medical Note + ещё 3 4 часа назад
Назван внешний признак здоровья в любом возрасте
Фото: Medical Note
Состояние полости рта является важнейшим показателем здоровья организма для людей всех возрастов, выяснили американские исследователи из Университета Коннектикута. Об этом пишет Medicalxpress.
Особенно тщательно за гигиеной полости рта должны следить пожилые люди, считают специалисты.
Согласно данным Национального центра статистики здравоохранения, распространенность кариеса у пенсионеров более чем в два раза выше, чем у молодых.
Исследователи заявили, что 64% пожилых людей в США страдают от периодонтита. Недуг связан с различными заболеваниями, включая сердечно-сосудистые патологии и диабет.
Дело в том, что манипуляции с зубами и их опорными структурами могут привести к попаданию бактерий, которые есть в полости рта, в кровоток.
А это опасно распространением инфекций в части тела, удаленные от полости рта.
«Даже чистка зубов для тех, у кого плохая гигиена полости рта, может привести к выделению бактерий в кровоток. А они могут потенциально вызывать инфекции суставов и инфекции клапанов сердца», — отметил профессор Патрик Колл.
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