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Найдена причина возникновения смертельных суперинфекций 

Lenta.ru + ещё 2 17 минут назад
Найдена причина возникновения суперинфекций
Фото: Newcastle University
Ученые Ньюкаслского университет в Великобритании выяснили, что бактерии способны изменять свою форму, что делает их устойчивыми к антибиотикам. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Исследователи изучили L-формы — бактерии, которые лишились клеточных стенок, но способные к развитию и размножению. Известно, что L-формы возникают под воздействием таких факторов, как антибиотики, ферменты и ультрафиолетовые лучи.
Показано, что в организме пациентов с инфекциями мочевыводящих путей, принимавших антибиотики, присутствуют лишенные клеточной стенки бактерии Escherichia coli, Enterococcus, Enterobacter и Staphylococcus. После того, как антибактериальное средство теряет силу, микроорганизмы восстанавливают клеточную стенку всего за пять часов. У здоровых людей L-формы легко уничтожаются иммунной системой, но у пожилых и ослабленных болезнью пациентов бактерии выживают, после чего происходит рецидив инфекции.
По словам ученых, одним из методов борьбы с устойчивыми бактериями может стать комбинированное лечение. В этом случае одни антибиотики должны атаковать клеточные стенки, а другие — ДНК или РНК в клетке микроба.
Суперинфекциями называют вторичные инфекции, устойчивые ко всем основным лекарствам и опасные для жизни больного.
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Болезни и лекарства , Новости
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