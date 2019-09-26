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Немецкий диетолог посоветовал продукты для гипертоников 

Рамблер 2 часа назад
Эксперт из Германии составил перечень продуктов, которые нужно употреблять при предрасположенности к деменции, гипертонии и атеросклерозе.
Медик отметил, что пациентам, страдающим от атеросклероза, необходимо снижать уровень "плохого" холестерина, который провоцирует появление бляшек в сосудах. Помочь в этом могут миндаль, оливковое масло и авокадо.
Что касается гипертоников, то им диетолог советует пить каркаде. Давление будет понижаться, если выпивать по три чашки напитка в день на протяжении шести недель. Помимо этого людям, страдающим от повышенного артериального давления, необходимо пить свекольный сок и есть ананасы.
Для того, чтобы избежать деменции, эксперт рекомендует есть жирную морскую рыбу. Кроме того, не лишним будет добавить в рацион льняное масло, которое богато жирными кислотами омега-3.
Болезни и лекарства , Видео
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