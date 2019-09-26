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Эксперты рассказали, чем опасны чайные пакетики 

Рамблер 2 часа назад
Канадские ученые обнаружили в чайных пакетиках полимерные микрочастицы. Ежегодно огромное множество таких частиц попадает в Мировой океан.
Результаты исследования опубликованы в журнале Environmental Science & Technology.
Специалисты установили, что при заваривании чая в кипяток попадает более 11 миллиардов пластиковых микрочастиц и еще три миллиарда полимерных наночастиц. Подобного количества пластика на нашли даже в пластиковых бутылках с водой.
В данный момент ученым не удалось определить, как микропластик влияет на здоровье человека. Однако наличие наночастиц в питательной среде, где обитали рачки-дафнии, привело к нарушению в развитии этих существ.
Болезни и лекарства , Видео
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