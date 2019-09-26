Эксперты рассказали, чем опасны чайные пакетики

Канадские ученые обнаружили в чайных пакетиках полимерные микрочастицы. Ежегодно огромное множество таких частиц попадает в Мировой океан.

Результаты исследования опубликованы в журнале Environmental Science & Technology.

Специалисты установили, что при заваривании чая в кипяток попадает более 11 миллиардов пластиковых микрочастиц и еще три миллиарда полимерных наночастиц. Подобного количества пластика на нашли даже в пластиковых бутылках с водой.

В данный момент ученым не удалось определить, как микропластик влияет на здоровье человека. Однако наличие наночастиц в питательной среде, где обитали рачки-дафнии, привело к нарушению в развитии этих существ.