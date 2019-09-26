Женщина поработала в саду и лишилась ног

Жительница английского города Хайворт, графство Уилтшир, подхватила опасную инфекцию после укуса насекомого и лишилась ног. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

68-летняя Сьюзан Баттери (Susan Buttery) ухаживала за садом и под конец дня решила, что заболела гриппом. «У меня были очень похожие симптомы, — рассказывает женщина. — Муж отвез меня к врачам. Они думали, что у меня аллергия». Доктора оставили пациентку в больнице для обследования.

На следующий день супруг приехал навестить Баттери и узнал, что больную экстренно направили в реанимацию и ввели в искусственную кому.

«Мне было так страшно, — вспоминает Сьюзан. — Я то отключалась, то снова приходила в себя. Мне было тяжело дышать, казалось, все внутри воспалилось. Чтобы помочь мне, доктора вставили мне в горло специальную трубку».

У женщины обнаружили некротический фасциит — инфекцию, вызываемую бактериями Streptococcus pyogenes или Clostridium perfringens. Баттери провела в больнице восемь месяцев и перенесла 60 операций. Чтобы спасти пациентке жизнь, хирурги ампутировали ей ноги и фаланги пальцев рук.

Британке установили протезы и рекомендовали сбросить лишний вес.

«Теперь я обзавелась новыми знакомыми. Мы встречаемся и обсуждаем наши успехи в похудении», — говорит она.

«Я не перестала любить садоводство, — заключила британка. — Мне нравится проводить время на свежем воздухе и слушать пение птиц. Но я стала осторожней и теперь обращаю внимание на жужжание вокруг меня».

В конце августа сообщалось, что в английском городе Дагенхам у женщины на три минуты остановилось сердце после укуса комара. У нее обнаружили некротический фасциит, который привел к сепсису.