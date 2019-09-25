Как не навредить здоровью, принимая лекарства

В ходе российско — японской открытой конференции «Курс на здоровое долголетие в России», которая уже второй год собирает в Москве ведущих специалистов в области увеличения продолжительности и качества жизни, врач — гериатр, заместитель директора по научной работе Российского геронтологического научно-клинического центра Юлия Котовская рассказала о том, как не навредить своему здоровью с помощью приема лекарств.

Сам себе доктор

Не секрет, что чем старше становятся люди, тем большее количество препаратов они начинают покупать и принимать практически ежедневно. И, заметим, далеко не все из них — по назначению врача. В домашней аптечке в результате скапливаются внушительные запасы таблеток, купленных «по рекламе», по совету коллег и соседей, отдельная категория — любимые и надежные, как старые друзья, лекарства, которые были в семье всегда и безотказно выручали еще наших бабушек.

Взять, например, аспирин. Из рекламы аспирина следует, что с ним мы сможем долго прожить и без инфаркта, и без инсульта. Вроде все так, но интересно, что в целом правильная информация может трактоваться профессионалом и обычным пациентом абсолютно по-разному.

Аспирин назначают в первую очередь тем людям, кто уже перенес инфаркт или инсульт. — Цитирует Юлию Котовскую сайт. — Этот препарат очень важен для профилактики повторных событий. Однако, из этого вовсе не следует, что аспирин должны принимать все! Огромное количество достоверных исследований показало, что профилактический прием аспирина людьми, у которых не было в анамнезе инфарктов-инсультов могут принести больше вреда, чем пользы. i По словам Юлии Котовской, в своей многолетней практике ей постоянно приходится сталкиваться с тем, что, например, любимые народом валокордин и корвалол многие вообще не считают лекарством! И по привычке «запивая» ими бессонницу или стресс, даже не подозревают, что регулярный прием валокордина и корвалола повышает риск падений (что особенно опасно для пожилых людей) и значительно изменяет действие других лекарственных препаратов.

Погадаем на ромашке

А еще редко кто учитывает, что лекарственные травы, которые мы пьем, также могут по-своему влиять на поведение других лекарств в организме. Миф о том, что натуральное происхождение трав автоматически делает их безопасными, и принимать их можно хоть каждый день живуч не только в России. В то же время американские врачи, например, среди особенно опасных взаимодействий выделяют одновременный прием лекарственных трав с антикоагулянтами и другими сердечно-сосудистыми препаратами; с депрессантами; с имунностимуляторами; со слабительными и мочегонными лекарственными средствами. Например, травы, разжижающие кровь, могут увеличивать риск кровоизлияния. Травы-стимулянты влиять на ритм сердца и кровяное давление. Травы, обладающие седативными свойствами могут усиливать эффект анестезии, если их «забыли» отменить перед предстоящей операцией, и т.д. Поэтому принимая даже такие безопасные на вид зверобой, ромашку или имбирь не забудьте сообщить об этом на приеме врачу.

Современный человек свято верит в то, что любую проблему со здоровьем можно быстро и просто решить с помощью «правильных лекарств». Оздоровление без лекарств, несмотря на пропаганду ЗОЖа, по-прежнему популярно куда меньше. Между тем, напоминают эксперты, есть немало нелекарственных средств, которые помогают нормализовать давление, снижают холестерин, уменьшают боль в суставах, улучшают работу сердца, лечат диабет, повышают настроение, помогают сохранить память, снижают риск онкологических заболеваний, замедляют старение. И при этом совершенно бесплатны. «Многие проблемы со здоровьем можно решить вообще без применения лекарств, — цитирует Юлию Котовскую сайт mednote.life — Мой любимый тезис, что физические упражнения могут заменить множество лекарств, но ни одно лекарство никогда не заменит физические нагрузки. Физическая активность — важнейший компонент лечения любого хронического заболевания. Кстати, стоит знать, что 30% успеха любого лекарства — эффект плацебо».

Кстати

Даже такой популярный витамин С в мировой медицине считается лекарством, которое следует принимать под контролем врача и соблюдая ряд правил. Например, не рекомендуется одновременный прием витамина С — с алкоголем, который резко снижает его уровень в крови; с антибиотиками, из-за которых он плохо усваивается. Желательный интервал — не меньше 2 часов; с активированным углем (из-за его поглощающей способности) и препаратами железа, которое нейтрализуют активность любых антиоксидантов; слабительными и клетчаткой, употребление которых приводит к недостаточности не только этого, но и других витаминов; лекарствами, снижающими уровень холестерина, — считается, что усвоение и эффективность этих лекарств понижается при постоянном приёме витамина С; с антикоагулянтами, эффективность действия которых также снижает прием витамина С и поэтому одновременный приём этих и других препаратов с витамином С рекомендуется только под наблюдением лечащего врача.