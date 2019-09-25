Как одна безобидная привычка может привести к геморрою

Если до появления Интернета люди любили, отправляясь в туалет, захватить с собой газету и журнал, то сейчас многие из нас могут провести целый час, сидя на унитазе и листая новостную ленту в телефоне. Казалось бы, это абсолютно безобидная привычка, однако она способна привести к возникновению отнюдь не самого приятного заболевания.

А именно — к геморрою. По крайней мере в этом уверена клинический директор информационной медицинской площадки Сара Джарвис.

По мнению Джарвис, привычка сидеть на унитазе слишком долго чревата серьезными последствиями. Разумеется, обычно главными причинами возникновения геморроя являются запоры, старение, хронический кашель и беременность. Однако долгое сидение на унитазе также способствует данной болезни.

Чтобы обезопасить себя, эксперт рекомендует не только отказаться от гаджетов в туалете, но и употреблять побольше клетчатки, пить достаточное количество воды и подружиться со спортом.