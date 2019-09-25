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Медики назвали незаметные симптомы рака груди 

Рамблер 2 часа назад
Эксперты назвали симптомы, на которые следует обратить внимание, чтобы вовремя обнаружить развитие рака молочной железы.
По словам специалистов, в группе риска находятся женщины, в роду у которых были случаи подобного заболевания, а также женщины старше 55 лет.
В числе признаков, указывающих на возможное развитие онкологии, называют проявление менструации до 12 лет и позднее наступление менопаузы (после 55 лет).
Еще один симптом — наличие уплотнений в груди. Их женщина может диагностировать и сама, если в середине менструального цикла на ощупь исследует грудь, стоя у зеркала.
Кроме того, нужно обратить внимание на выделения из сосков или возможное изменение цвета кожи у молочных желез.
Сигналами, при которых следует срочно обратиться к маммологу или онкологу, являются также любые покраснения, плотные узлы и воспаления на груди.
Болезни и лекарства , Видео
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