Все, что стоит знать о гепатите С

Гепатит С — одна из самых тяжелых форм этого вируса. Разбираемся, какими способами можно заразиться, как распознать симптомы и какие способы лечения существуют.

Пути заражения

Очень часто это заболевание появляется у наркоманов, которые используют одну и ту же «грязную» иглу.

Болезнь передается и от матери к ребенку — в случаях, когда женщина-носитель гепатита С или вируса иммунодефицита находится в положении. С молоком матери, при этом, вирус не передается.

Если во время нанесения татуировки не соблюдены гигиенические правила, риск подхватит гепатит С вырастает.

Еще два пути заражения вирусом — при незащищенном половом акте и при переливании крови.

Формы и симптомы

Гепатит С протекает в хронической и острой формах.

При острой этот вирус очень похож на грипп и проявляется повышением температуры, регулярными головными болями, общим недомоганием и слабостью, ноющими болями в суставах и в правом подреберье, снижением аппетита. Кал при этом обесцвечивается, а моча приобретает характерный темный цвет. При осмотре врач, вероятнее всего, заметит увеличение селезенки и печени. При анализе крови, как правило, определяется высокий уровень билирубина. Затем у больного появляется желтуха, после которой состояние улучшается.

При хронической форме возникает общая слабость, боль в животе, внезапная ограниченность в физических нагрузках, дискомфорт в суставах и мышцах. Особенность этой формы гепатита С в том, что болезнь слабо выражена и периодически напоминает о себе.

Лечение

Во время лечения гепатита С важно, в первую очередь, позаботиться о печени и предотвратить цирроз. Кроме того, необходимо полностью избавиться от вируса или хотя бы снизить его количество. Чаще всего прописывают медикаментозное лечение препаратом «Интерферон», который способен не только повысить иммунитет, но и не дать вирусу поразить здоровые клетки печени.