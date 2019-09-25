Чем опасно повышение и понижение холестерина?

Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал, насколько холестерин вреден для здоровья и почему он накапливается в организме. По словам специалиста, холестерин есть в организме всегда.

Болибок напомнил, что холестерин является одним из основных компонентов человеческого организма. К примеру, он всегда содержится в клетках головного мозга, а его понижение приводит к расстройствам нервной системы и болезни Альцгеймера. При этом повышенный уровень холестерина является причиной тромбов, и, как следствие, инсультов и инфарктов, передаёт Мир24.

«Печень — основной орган, который влияет на состояние холестерина. Поэтому ее надо холить и лелеять. Кстати, даже небольшие дозы алкоголя вредны и усугубляют состояние сосудов», — напомнил врач.

Также он отметил, что повышенный уровень холестерина может зависеть от генетики.