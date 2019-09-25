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Чем опасен солярий 

Рамблер 1 час назад
Отпуск не скоро, а за окном — то дождь, то снег, и совсем никакого солнца: дефицит витамина Dналицо. Решение, которое часто приходит в голову, — отправиться в солярий. Рассказываем, какие опасности вас здесь поджидают.
Согласно статистике онкологов, 170 сеансов загара в солярии на 50% повышают риск развития раковых заболеваний. Если вы будете ходить в солярий раз в месяц, спустя 15 лет наберете эти 170 сеансов.
Если вы не пользуетесь специальными очками, рискуете приобрести «белую слепоту»: это болезнь, при которой глаза становятся очень чувствительными и постоянно слезятся. У вас регулярно возникает ощущение, что в глаз что-то попало.
Солярий вызывает зависимость. Танорексия — это психологическое расстройство, проявляется в навязчивой потребности иметь загорелую кожу в любое время года. Как правило, ему подвержено молодые девушки. К слову, в Германии и Великобритании многим девушкам запрещено посещать солярий до 18 лет. Девушки, у которых есть эта психологическая проблема, сталкиваются с другой: их кожа становится сухой, обезвоженной и грубой.
Очень часто многие «прогуливают» консультацию у врача и не знают, что им запрещены сеансы в солярии. Напоминаем: при диабете, нарушениях функция щитовидной железы, туберкулезе, заболеваниях сердечно-сосудистой системы необходимо воздержаться от воздействия УФ-лучей — как от естественных, так и от искусственных.
Многие ошибочно думают, что солярий лечит угревую болезнь. Да, УФ-лучи действительно подсушивают мелкие высыпания, но проблема акне лечится комплексно. К слову, если вы будете ходить в солярий слишком часто, рискуете, наоборот, усилить секрецию сальных желез и снизить местный иммунитет. Все это приводит к гнойничковым воспалениям.
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Болезни и лекарства , Видео
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