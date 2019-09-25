Спасительная облепиха: от облысения и запоров

Спасительная облепиха: от облысения, язв, ожогов, запоров и вместо чая

В сентябре-октябре созревает вкусная ягода. Раньше ее знали как дикорастущую, сегодня облепиху с удовольствием высаживают на дачах. А селекционеры выводят новые и новые сорта.

Полезные свойства облепихи

Облепиха не только съедобная, но и лекарственная. Причем целебным свойствами обладает и сама ягода, и листья растения.

В листочках облепихи много дубильных веществ, танина — более 10%. Отвар из ягод, листьев и веток применяют внутренне и наружно при сильном выпадении волос.

Чтобы приготовить средство для укрепления волосяного покрова, нужно 2 столовые ложки ягод облепихи и листьев залить двумя стаканами кипятка. Посуду с настоем плотно закрывают и оставляют на 2-3 часа. Лекарство можно процедить и пить натощак по 150 мл утром и вечером. Перед сном оставшуюся часть настоя следует втереть в кожу головы.

Листья облепихи сушат и заваривают вместо чая. Они улучшают вкус супов и бульонов. Кора кустарника содержит алкалоид гиппофаин. Путем его экстрагирования получают противоопухолевое средство, тормозящее развитие злокачественных новообразований.

При болезнях желудка делают отвар из ягод облепихи, который лучше принимать натощак до 2-3 стаканов в день. Для приготовления средства на 500 мл воды кладут 3 столовые ложки ягод и варят в плотно закрытой посуде. Для вкуса в напиток можно добавить мед.

Облепиховое масло

Из ягод облепихи извлекают масло, которое обладает ранозаживляющими и болеутоляющими свойствами. Его принимают при язвенной болезни пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки, в гинекологической практике используют для лечения эндометрита, эндоцервицита, эрозии матки.

Масло облепихи эффективно заживляет кожу даже после воздействия радиоактивных и рентгеновских лучей. Им лечат пролежни, обморожения и ожоги.

Средство можно приобрести в аптеке, но самое качественное — масло, приготовленное дома из свежеотжатого натурального сока ягод облепихи. Нужно поставить его в холодное место для отстаивания, а всплывшее сверху красно-оранжевое масло — аккуратно снять. Жмых, оставшийся после отжимания сока, можно измельчить и залить любым растительным рафинированным маслом.

После того как смесь настоится, масло фильтруется, жмых — отжимается и прессуется. Такое масло получится более светлым и чуть менее эффективным, чем средство, полученное первым способом.

Даже отвар из семян облепихи обладает лечебными свойствами. Его применяют в качестве слабительного. При проблемах с опорожнением 1 столовую ложку семян нужно заварить стаканом кипятка, настоять и выпить перед сном.

Кроме того, употребление облепихи помогает отрегулировать кровяное давление, успокоить нервную систему.

Заготовка на зиму

Облепиха — поливитаминная ягода: в ней много С, Е, каротина. Ее полезно есть как в свежем, так и переработанном виде. Из облепихи получаются отличные компоты, кисели, повидло, мармелад, наливки и настойки.

Можно заготовить облепиху в сахаре, без варки. Приготовленная таким способом ягода хранится в прохладном месте всю зиму и используется в качестве общеукрепляющего, тонизирующего, витаминного средства.

Промытую и обсушенную облепиху нужно выложить в эмалированную емкость и пересыпать сахаром в пропорции 1:1, то есть на 1 кг ягод 1 кг сахара. Ягоды перемешиваются с сахаром таким образом, чтобы часть раздавилась, а часть осталась целой.

Теперь ягодно-сахарную смесь можно разложить по стеклянным пол-литровым банкам. Банки заполняются так, чтобы примерно пятая часть осталась свободной. Этот объем доверху засыпается сахаром. Емкости закрываются пергаментной бумагой и перевязываются ниткой или бечевкой.

В магазинах можно найти замороженные ягоды облепихи. В таком виде она хорошо хранится, а вкус, витаминные и лечебные свойства не теряются. Из мороженной облепихи тоже можно приготовить замечательные десерты.

Мусс из облепихи

350 граммов свежезамороженных ягод нужно немного разморозить. Когда они станут чуть мягче, следует развести массу стаканом воды и протереть через сито до пюреобразного состояния.

К мезге, оставшейся после протирания ягод, добавляют 3 стакана воды. Все это доводят до кипения, отвар процеживают и растворяют в нем 200 граммов сахара. Заранее нужно замочить в небольшом количестве воды 2 столовые ложки желатина. Разбухший желатин постепенно, при постоянном помешивании добавляют в отвар и доводят до кипения.

Когда отвар немного остынет, его смешивают с ранее подготовленным пюре из ягод облепихи и взбивают с помощью миксера или венчика. Мусс быстро начинает загустевать — и тогда его разливают по формочкам.

Фото: pixabay.com Маска для лица из сока облепихи

Благодаря содержанию в соке облепихи витаминов С, Е, каротина, гликозидов и флавоноидов, он эффективен для ухода за сухой кожей. Чтобы кожные покровы приобрели эластичность, нежность и бархатистость, нужно провести курс из 10-15 масок. Маски делаются с интервалом один раз в 2-3 дня.

Из ягод облепихи извлекается сок. Можно смочить им тонкую тканевую салфетку и наложить на очищенное лицо. При небольшом количестве сока лучше обрабатывать лицо ватным тампоном. Когда подсохнет один слой сока, следует нанести еще несколько. Маска держится на лице 15-20 минут, затем кожа протирается влажным чистым тампоном и просушивается.

При желании в облепиховый сок можно добавить яичный желток. Такие маски подойдут и для женщин с нормальным типом кожи.

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