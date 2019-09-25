Назван список лекарств, которые нельзя вывозить за границу

Стало известно, из-за каких популярных в России лекарств можно оказаться в тюрьме, если попытаться перевезти их через границу. Об этом рассказал председатель правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев

В этот списк вошли валидол, корвалол и валокордин. По словам специалиста, многие востребованные в России лекарства считаются наркотиками в других государствах.

Корвалол, по мнению специалиста, и вовсе можно считать "тяжелым наркотиком", и поэтому бутылочка этого препарата может привести вас за решетку.

В "запретный список" также вошел противоэпилептический препарат фенобарбитал.

Кроме того, Воробьев отметил, что большинство лекарств на самом деле неэффективны и ничего не лечат.