Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Назван список лекарств, которые нельзя вывозить за границу 

Рамблер 1 час назад
Стало известно, из-за каких популярных в России лекарств можно оказаться в тюрьме, если попытаться перевезти их через границу. Об этом рассказал председатель правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев.
В этот списк вошли валидол, корвалол и валокордин. По словам специалиста, многие востребованные в России лекарства считаются наркотиками в других государствах.
Корвалол, по мнению специалиста, и вовсе можно считать "тяжелым наркотиком", и поэтому бутылочка этого препарата может привести вас за решетку.
В "запретный список" также вошел противоэпилептический препарат фенобарбитал.
Кроме того, Воробьев отметил, что большинство лекарств на самом деле неэффективны и ничего не лечат.
Болезни и лекарства , Видео , Павел Воробьев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На каком боку лучше всего спать
На каком боку лучше всего спать
Почему нельзя принимать анальгетики по утрам
Почему нельзя принимать анальгетики по утрам
В клинике сделали аборт не той пациентке
В клинике сделали аборт не той пациентке
Частицы одежды могут быть опасны для человека
Частицы одежды могут быть опасны для человека
Пожилым людям посоветовали заниматься сексом
Пожилым людям посоветовали заниматься сексом1
Видео
Врачи из РФ вылечат американку с «маской Бэтмена»
02:00
Врачи из РФ вылечат американку с «маской Бэтмена»
Новости
Найден механизм, способный победить СПИД и рак
00:39
Найден механизм, способный победить СПИД и рак
Наука
Прояснены причины гиперсексуальности
02:30
Прояснены причины гиперсексуальности
Новости
Россияне стали жить дольше на 8 лет
00:59
Россияне стали жить дольше на 8 лет
Новости
Курение вейпа может привести к летальному исходу
00:55
Курение вейпа может привести к летальному исходу
Болезни и лекарства
Российские врачи научились лечить рак кишечника
03:14
Российские врачи научились лечить рак кишечника
Новости
Ученые заявили о гриппе, способном убить миллионы
04:04
Ученые заявили о гриппе, способном убить миллионы
Наука
Как живет девушка, которая плачет кристаллами
02:19
Как живет девушка, которая плачет кристаллами
Новости
Мощное средство для борьбы с разными болезнями
03:10
Мощное средство для борьбы с разными болезнями
Народная медицина
Названы первые симптомы болезни Альцгеймера
02:02
Названы первые симптомы болезни Альцгеймера
Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение