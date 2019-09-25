Может ли онкология передаваться по наследству

По статистике, около 8% онкологических заболеваний могут передаваться из поколения в поколение. Но чаще всего виной болезни становится неправильный образ жизни, алкоголь, курение. Как защититься от предрасположенности к раку? Чем опасны родинки? И почему зачастую больных отказываются оперировать? На вопросы читателей «АиФ — Красноярск» ответил онколог, заслуженный врач России Юрий Дыхно.

«Семейная» болезнь

Говорят, что если кто-то из родственников умер от рака, то возрастает риск тоже заболеть онкологией. Действительно ли болезнь передаётся по наследству?

Д. Лукша, Красноярск:

— Наследственный рак — тот, что повторяется у трёх или более родственников первой степени родства: мамы, сестры, тёти и т. д. Он составляет примерно 8% от общего количества больных. Большинство случаев — это спорадический рак, возникающий независимо от родства.

Если у ваших родственников были онкологические заболевания, то нужно более внимательно отнестись к обследованиям. Монографию стоит делать не с 35 лет, а с 27, флюорографию лёгких — в двух проекциях: на вдохе и выдохе. Регулярно делать гастроскопию, колоноскопию, УЗИ органов малого таза. Понятно, что нужно вести здоровый образ жизни, не злоупотреблять алкоголем, не курить.

Физическая активность помогает в лечении онкологических заболеваний или нагрузки нежелательны?

Г. Федоткин, Ачинск

— Спорт — тяжёлый физический труд. И онкологический больной просто не сможет выполнять серьёзные упражнения. Нужно заниматься оздоровительной лечебной физкультурой. Это важное подспорье в борьбе с болезнью — как на физиологическом, так и на психологическом уровне. Зарядка по утрам, гимнастика, возможно, занятия ЛФК, прогулки. Но и перед этим стоит проконсультироваться с врачом.

Родинка — предвестник рака?

Мой терапевт сказала, что от ожирения может развиться онкология, хотя я первый раз об этом слышу. Это правда?

К. Божова, Красноярск

— Связь между ожирением и онкологией есть в случае рака молочной железы. Чаще всего у пациентов, которые страдают этой болезнью, также выявляют артериальную гипертонию, сахарный диабет. Дело в том, что в обычной жизни рецепторы эстрогена концентрируются только в молочной железе. А при ожирении — во всех жировых тканях. Поэтому нужно следить за своим весом, отказаться от сладких и мучных продуктов, есть больше овощей.

Говорят, что родинки могут говорить о наличии онкологического заболевания. Но практически в любой частной клинике их удаляют за пять минут и без каких-либо обследований. Это безопасно?

О. Алексеева, Железногорск

— Родинки могут быть доброкачественными, а могут быть предопухолевыми. Это определяет врач-онколог. Сейчас существует много «лечебниц», где удаляют всевозможные родинки и папилломы. Их выжигают, но не проводят гистологическое исследование удалённой ткани. Поэтому появляются злокачественные опухоли. Если вы хотите удалить родинку, то лучше это сделать в онкологическом диспансере.

Отмечу, невозможно и не нужно удалять все родинки подряд. Убирать стоит лишь те, которые доставляют вам дискомфорт: цепляются за одежду или находятся на такой части тела, которая часто бывает под солнечными лучами. К слову, посещение солярия нужно тоже согласовывать с врачом-онкологом.

Хирургия не поможет?

У родственницы 3-я стадия рака. В онкоцентре говорят, что операцию делать нельзя — опасно. А химиотерапия не помогает. При этом в частной клинике берутся за лечение, выставляют счёт в 600 тыс. рублей. Если пациент сомневается в правильности лечения в онкоцентре, куда ему обращаться?

Т. Васильева, Красноярск

— Когда вы обращаетесь в частную клинику, вы должны быть уверены в том, что там работают профессионалы. Ни один онколог не пойдёт на операцию без возможности провести гистологическое исследование удалённой ткани.

Если в Красноярске вам отказывают в проведении операции, то можно обратиться в Томский онкологический институт. Там имеется диагностический центр и предусмотрены места для иногородних больных. Пациента могут тут же госпитализировать и прооперировать. Если в Томске будут согласны на операцию, притом что в Красноярске не готовы, можно будет получить квоту на бесплатное проведение процедуры. Документы можно направить даже в Москву в онкологический научный центр имени Блохина, где проведут анализ заболевания.