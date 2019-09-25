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Девушка, никогда не евшая фрукты, может ослепнуть 

Lenta.ru + ещё 5 12 часов назад
Девушка, никогда не евшая фрукты, может ослепнуть
Фото: Jade Youngman
Британке из города Норвич, графство Норфолк, годами избегавшей овощей и фруктов, грозит слепота. Об этом сообщает издание Daily Mail.
25-летняя Джейд Янгмен (Jade Youngman) с трех лет страдает расстройством избирательного питания — психической болезнью, которая вынуждает отказываться от определенных продуктов. Она не ест почти ничего, кроме пиццы, макарон, чипсов и куриных наггетсов.
По словам девушки, от вида овощей и фруктов ее начинает тошнить.
«Я понимаю, что со мной ничего не будет, если я их съем, и они, возможно, даже приятны на вкус, но не могу взять их в рот, — говорит она. — Я пыталась заставить себя, но не получается».
Чтобы преодолеть недуг, Янгмен долгое время посещала психотерапевтов. Когда это не помогло, она обратилась к одному из лучших гипнотерапевтов в Великобритании. Результат не оправдал ее ожиданий. «По-моему, мне удалось проглотить одну черничину, но я бы не стала называть это словом "съела"», — рассказывает девушка.
Из-за ограниченной диеты она не получает необходимых витаминов и микроэлементов. Врачи полагают, что ей может грозить оптическая нейропатия — поражение оптического нерва, ведущее к потере зрения. Подобные случаи известны: в октябре 2018 года 18-летний Харви Дайер из Глостера, из-за расстройства избирательного питания питавшийся исключительно чипсами и шоколадом, ослеп на один глаз. «Я пока не потеряла зрение, но исходные условия Харви очень похожи на мои, — говорит Янгмен. — Это меня серьезно беспокоит».
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Болезни и лекарства , Новости
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