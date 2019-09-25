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Почему нельзя принимать анальгетики по утрам 

360tv.ru + ещё 1 34 минуты назад
Почему нельзя принимать анальгетики по утрам
Фото: Depositphotos
Западные специалисты установили, что польза и вред некоторых лекарств зависят от биологического ритма человека. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на The Daily Mail.
Специалист по хронотерапии из Уорвикского университета Роберт Дэллман заявил, что биологические ритмы человека постоянно меняются. В связи с этим следует внимательно следить, какие лекарства, в какое время суток правильнее употреблять.
По его словам, таблетки для снижения артериального давления лучше принимать перед сном. Таблетка, выпитая на ночь, позволит избежать утреннего пика давления и сердечного приступа. Он также отметил, что по утрам не стоит принимать анальгетики, в частности, парацетамол. Токсичные компоненты парацетамола способствуют большей концентрации в печени фермента энзима, уровень которого очень высок в утренние часы.
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