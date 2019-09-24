Выявлена опасность сушеной и копченой рыбы

Эксперт рассказал об опасности сушеной и копченой рыбы

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев перечислил последствия употребления некоторых видов рыбы. Об этом пишет газета «Аргументы и факты».

Рыба может спровоцировать нарушения в работе печени, желчного пузыря, поджелудочной железы и других органов из-за описторхоза — гельминтного заболевания, которое вызывается плоскими паразитическими червями.

По словам эксперта, в России (особенно в Сибири) располагается более половины мирового ареала описторхоза, причем большая часть — в Сибири.

Особую опасность представляет речная рыба семейства карповых.

Навредить организму может продукт, который посушили или подкоптили, не соблюдая правила обработки и приготовления, пояснил Михаил Лебедев. Дело в том, что в неправильно приготовленной в кустарных условиях рыбе зачастую остаются паразиты.

Наиболее безопасной для здоровья является рыба холодного копчения, но только произведенная в фабричных условиях.

При горячем копчении в рыбу проникает дым. Особенно вреден бензапирен — канцероген, относящийся к веществам первого класса опасности.