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Эксперт рассказал об опасности сушеной и копченой рыбы 

Medical Note 4 часа назад
Выявлена опасность сушеной и копченой рыбы
Фото: Medical Note
Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев перечислил последствия употребления некоторых видов рыбы. Об этом пишет газета «Аргументы и факты».
Рыба может спровоцировать нарушения в работе печени, желчного пузыря, поджелудочной железы и других органов из-за описторхоза — гельминтного заболевания, которое вызывается плоскими паразитическими червями.
По словам эксперта, в России (особенно в Сибири) располагается более половины мирового ареала описторхоза, причем большая часть — в Сибири.
Особую опасность представляет речная рыба семейства карповых.
Навредить организму может продукт, который посушили или подкоптили, не соблюдая правила обработки и приготовления, пояснил Михаил Лебедев. Дело в том, что в неправильно приготовленной в кустарных условиях рыбе зачастую остаются паразиты.
Наиболее безопасной для здоровья является рыба холодного копчения, но только произведенная в фабричных условиях.
При горячем копчении в рыбу проникает дым. Особенно вреден бензапирен — канцероген, относящийся к веществам первого класса опасности.
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Болезни и лекарства , Михаил Лебедев , Роспотребнадзор , Аргументы и Факты
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