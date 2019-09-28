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Витамины и микроэлементы, необходимые после 40 лет 

Рамблер 2 часа назад
Витамины и микроэлементы, необходимые после 40 лет
Фото: depositphotos.com
В период старения организм начинает стремительно терять огромное количество важных витаминов и микроэлементов. Рассказываем, какие потери важно незамедлительно восполнять!

Кальций

Нужен всем, особенно женщинам. После наступления менопаузы женский организм начинает очень быстро терять этот минерал. Эстрогены — гормоны, которых с возрастом становится все меньше и меньше, — помогают удерживать кальций в костях. После 40 женщина теряет около 2-3% этого минерала в год. К старости его остается так мало, что наши кости слабеют, и это ведет к переломам. Уже после 25 лет наша ежедневная норма кальция — 800 мг. Также пересмотрите свой рацион: этот минерал содержится в большом количестве в брокколи, спарже, цветной капусте, бобах, орехах, твердом сыре и нежирном твороге.

Коэнзим Q10

Это важный катализатор, который запускает выработку энергии в клетках. Он вырабатывается в печени и поступает к нам с пищей (содержится в мясе, молоке, бобах сои, яйцах, шпинате, арахисе). Правда с пищей мы получаем лишь 5-15 мг, когда надо 30. К 70 годам уровень коэнзима в организме достигает того же уровня, что и в младенчестве. А пожилым людям он крайне необходим — Q10 не позволяет свободным радикалам разрушать клетки и предотвращает различные старческие болезни (атеросклероз, гипертонию, сердечно-сосудистые заболевания).

Омега-3

Не позволяет набрать лишний вес, уберегает нас от сердечно-сосудистых заболеваний, снижает артериальное давление, защищает клетки от старения, увеличивает подвижность сосудов и помогает решить ряд других проблем, которые возникают в период старения. Важный факт: мы едим на 200% рыбы, чем японцы, которые живут дольше всех наций на планете. Обязательно проверьте, достаточно ли в вашем рационе рыбы и масел. А 1 чайная ложка льняного масла удовлетворит вашу ежедневную потребность в Омега-3: заправляйте им салат!

Витамин Е (Токоферол)

Важный антиоксидант, который справляется со «свободными радикалами» (они, в свою очередь, приводят клетки к старению). Этот витамин обогащает кровь кислородом, а также укрепляет стенки кровеносных сосудов и сердечную мышцу. Орехи, семечки, цельнозерновой злеб — прекрасные и полезные источники этого антиоксиданта.

Селен

Тормозит развитие почти всех опухолей, а еще не дает «плохому» холестерину скапливаться в организме. Селен хорош для укрепления иммунитета и помогает в борьбе с вирусами. Наша норма — 100-200 мг в сутки. Тунец, рыба-меч, чеснок, устрицы, бразильские орехи, семечки подсолнуха — ищите селен в этих продуктах.
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