Что делать при отравлении грибами

В лесах нашей страны существует более 3000 видов грибов. Разумеется, далеко не все из них можно есть: лишь около 400 разновидностей пригодны в пищу. Но даже опытные грибники иногда совершают ошибки и срезают плохие грибы. Как распознать отравление и какими должны быть первые действия?

Несъедобные грибы содержат яд, который, попадая в организм человека, вызывает очень сильную интоксикацию. Все это проявляется в течение нескольких часов. Симптомы, как правило, следующие: рвота, тошнота, понос, слабость, сонливость, резкая боль в животе и колики, судороги, галлюцинации, одышка, головная боль, головокружение, чрезмерная потливость. Важно запомнить точное время, когда вы съели грибы: тогда назначенное лечение будет максимально эффективным.

При появлении первичных симптомов не откладывайте вызов скорой помощь. Также сохраните отравленное блюдо, чтобы была возможность провести химический анализ. Если вы долго ждете врача, не теряйте время зря. Обязательно находитесь на свежем воздухе и начните с промывания желудка — выпейте большое количество очищенной воды и вызовите рвоту. Чтобы очистить кишечник от ядовитых токсинов, разведите порошок жженого магния с водой. Также помогут 9-10 таблеток активированного угля, разведенные в воде. Далее ждите врача.

Важно: не стоит принимать никаких дополнительных препаратов, поскольку грамотное лечение поможет подобрать только врач. Некоторые лекарства, напротив, отрицательно взаимодействуют с токсинами: рискуете получить обратный эффект.