Россияне стали экономить на лекарствах и отказываться от витаминов

Каждый десятый житель РФ пытается найти в аптеке наиболее дешевые лекарства и экономит на медицинских препаратах. При этом пяти процентам и вовсе не хватает средств на необходимые лекарства.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на исследование «Здоровье Mail.ru» и агрегатора товаров из аптечных сетей «Все аптеки».

Оказалось, каждому десятому жителю РФ приходится тратить половину своего дохода на лекарства.

10% не хватает денег на витамины в сезон вирусов и простуд. Еще столько же могут позволить себе купить подобные добавки только детям.

Интересно, что, по данным экспертов, 75% опрошенных россиян заявили, что редко покупают лекарства.

При этом в среднем на медикаменты россияне тратят около 2200 рублей в месяц.