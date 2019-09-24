Каждый десятый житель РФ пытается найти в аптеке наиболее дешевые лекарства и экономит на медицинских препаратах. При этом пяти процентам и вовсе не хватает средств на необходимые лекарства.
Об этом сообщают СМИ со ссылкой на исследование «Здоровье Mail.ru» и агрегатора товаров из аптечных сетей «Все аптеки».
Оказалось, каждому десятому жителю РФ приходится тратить половину своего дохода на лекарства.
10% не хватает денег на витамины в сезон вирусов и простуд. Еще столько же могут позволить себе купить подобные добавки только детям.
Интересно, что, по данным экспертов, 75% опрошенных россиян заявили, что редко покупают лекарства.
При этом в среднем на медикаменты россияне тратят около 2200 рублей в месяц.
Отметим, что, по данным Росстата, доходы россиян падают уже пятый год.