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Россияне стали экономить на лекарствах и отказываться от витаминов 

Рамблер 5 часов назад
Каждый десятый житель РФ пытается найти в аптеке наиболее дешевые лекарства и экономит на медицинских препаратах. При этом пяти процентам и вовсе не хватает средств на необходимые лекарства.
Об этом сообщают СМИ со ссылкой на исследование «Здоровье Mail.ru» и агрегатора товаров из аптечных сетей «Все аптеки».
Оказалось, каждому десятому жителю РФ приходится тратить половину своего дохода на лекарства.
10% не хватает денег на витамины в сезон вирусов и простуд. Еще столько же могут позволить себе купить подобные добавки только детям.
Интересно, что, по данным экспертов, 75% опрошенных россиян заявили, что редко покупают лекарства.
При этом в среднем на медикаменты россияне тратят около 2200 рублей в месяц.
Отметим, что, по данным Росстата, доходы россиян падают уже пятый год.
Болезни и лекарства , Видео , Росстат
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