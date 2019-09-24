Женщине сделали язык из ее собственной руки

Жительнице Великобритании восстановили язык из тканей ее собственной руки. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Ребекки Паттерсон (Rebecca Patterson) из неметрополитенского района Рашклифф на протяжении восьми лет на языке имелась небольшая язвочка, а в ротовой полости было белое пятно. Британке диагностировали оральный кандидоз, который не представляет опасности для больного. Однако со временем язык женщины начал так сильно болеть, что она не могла есть и спать.

В апреле 2018 года Паттерсон сделали биопсию. Анализы показали, что у нее рак.

Женщина признается, что очень тяжело пережила эту новость — незадолго до этого ей сделал предложение молодой человек. Британка переживала, что навсегда лишится способности говорить.

Однако доктора нашли решение. Паттерсон направили на 11-часовую операцию, в ходе которой ей удалили правую часть языка, пораженную опухолью, и заменили ее кожей и частью артерии из левой руки женщины. Чтобы новый язык поместился во рту, британке ампутировали лимфатические узлы с правой стороны шеи и вырвали два зуба.

После операции Паттерсон неделю не могла говорить и с трудом двигала шеей и руками. После выписки из больницы ей пришлось заново учиться глотать и есть. Долгое время она питалась только измельченными в пюре продуктами.

Через пять месяцев после операции женщина вернулась на работу в школе — она занимается поддержкой учеников с инвалидностью.

В августе сообщалось, что британские врачи пришили пальцы пациента к паху, чтобы восстановить его кисть, которая была рассечена надвое циркулярной пилой. Врачи решили пожертвовать средним пальцем, который после травмы утратил стабильность и чувствительность.