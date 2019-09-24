Найдено простое средство против опасных болезней

Найден простой элемент, способный спасти от опасных болезней

В зеленом чае найден природный антиоксидант, который может быть полезным в борьбе против устойчивых к антибиотикам инфекций. Соответствующее исследование провели ученые Университета Суррея в Англии.

Ученые узнали, что находящийся в чае эпигаллокатехин (EGCG) восстанавливает активность и способствует действию антибактериального препарата азтреонама, используемого для лечения инфекций, которые вызваны бактерией Pseudomonas aeruginosa.

Всемирная организация здравоохранения включила бактерию в список критических угроз для людей, потому как она приводит к вторичным инфекциям, устойчивым к большинству лекарств.

Оказалось, что природный антиоксидант, найденный в зеленом чае, и антибиотик в паре работают гораздо эффективнее, чем в отдельности. Жто подтвертили тесты на бактериальных культурах и на личинках большой восковой моли.

Отметим, что бактерия Pseudomonas aeruginosa зачастую поражает людей со слабым иммунитетом и обнаруживается при циститах или в гнойных ранах.