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Найден простой элемент, способный спасти от опасных болезней 

Рамблер 3 часа назад
Найдено простое средство против опасных болезней
Фото: depositphotos.com
В зеленом чае найден природный антиоксидант, который может быть полезным в борьбе против устойчивых к антибиотикам инфекций. Соответствующее исследование провели ученые Университета Суррея в Англии.
Ученые узнали, что находящийся в чае эпигаллокатехин (EGCG) восстанавливает активность и способствует действию антибактериального препарата азтреонама, используемого для лечения инфекций, которые вызваны бактерией Pseudomonas aeruginosa.
Всемирная организация здравоохранения включила бактерию в список критических угроз для людей, потому как она приводит к вторичным инфекциям, устойчивым к большинству лекарств.
Оказалось, что природный антиоксидант, найденный в зеленом чае, и антибиотик в паре работают гораздо эффективнее, чем в отдельности. Жто подтвертили тесты на бактериальных культурах и на личинках большой восковой моли.
Отметим, что бактерия Pseudomonas aeruginosa зачастую поражает людей со слабым иммунитетом и обнаруживается при циститах или в гнойных ранах.
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Болезни и лекарства , Новости , ВОЗ
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