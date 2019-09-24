5 заболеваний, которые страшнее онкологии

Сегодня одной из самых опасных болезней считается онкология. Все больше людей ежегодно слышат страшный диагноз "рак", который звучит, как настоящий приговор.

Проходя диспансеризацию, мы боимся услышать, что неизлечимо больны, ищем в Интернете симптомы рака и сравниваем их со своими недомоганиями. Но медики считают, что злокачественные опухоли вовсе не так ужасны, как их малюют. По статистике, порядка 90% случаев онкологии могут быть излечены при своевременно поставленном диагнозе.

ИА "Экспресс-Новости" удалось узнать, какие болезни врачи считают по-настоящему смертельными. Они не оставляют своему носителю шансов на выживание и провоцируют мучительный летальный исход.

1. Болезнь Крейтцфельдта-Якоба

Этот недуг по-другому именуют коровьим бешенством. Почти с самого начала заболевания начинается быстрое разрушение спинного и головного мозга. Поражается кора, а затем и сам мозг начинает напоминать по консистенции губку. Человек быстро теряет возможность двигаться, видеть и слышать. Причиной развития болезни врачи называют белки прионы.

2. Фатальная семейная бессонница

Вышеописанные белки могут спровоцировать и такой редкий, передающийся генетически недуг, как фатальная семейная бессонница. Уже из названия становится понятно, что болезнь приводит к фатальному, то есть летальному исходу. Белки начинают активно размножаться при достижении человеком зрелости. Особенно они поражают крошечный участок головного мозга, таламус. Она отвечает за регуляцию температуры, стабильное давление, частоту пульса и концентрацию нужных гормонов. Когда таламус становится недееспособен, человек начинает постоянно потеть, страдать нарушениями работы ЖКТ.

Зрачки сужаются до мизерной точки, а главное — пациент теряет способность спать. Организм без сна изнашивается в десятки раз быстрее. Известны случаи, когда заболевшие фатальной бессонницей умирали в течение года после постановки диагноза. Пока науке известно только около 40 семей, страдающих от этой редкой болезни.

3. Неизлечимое бешенство

Вы до сих пор считаете, что можно без опаски гладить дворовых собак? Очень зря! Бешенство, которое передают непривитые бродячие и дикие животные, по сей день не подлежит излечению. Начинается недуг с болей в месте укуса. Постепенно человек теряет сон, ощущает непонятную тоску и желание спрятаться от всех. Через пару дней настает следующая стадия — возбуждения.

Больной ощущает страх, беспокойство, его преследуют мысли о смерти. Очень хочется пить, но организм не принимает жидкость.

Глотательная мускулатура начинает спастически сжиматься. На 4-6-е сутки наступает паралич дыхательной мускулатуры. Врачи утверждают, что летальный исход грозит 90% заболевших. Небольшой шанс на выздоровление есть, если человек обратится к медикам сразу после укуса.

4. Геморрагическая лихорадка Марбург

Эта болезнь не такая уж распространенная, но во многих азиатских регионах мира фиксируют целые эпидемии. Известно, что человек может заразиться "болезнью зеленых мартышек" (другое название лихорадки — прим. ред.) от летучих мышей. От человека к человеку она передается по воздуху.

Уже на 5-й день после заражения у больного наблюдается кровь из десен, носа.

Кровянистые выделения могут быть в рвоте и других испражнениях. Врачи уверяют, что шансов спастись от недуга почти нет. Пациент умирает через 8-9 дней от кровопотери, шокового состояния и отека мозга и легких.

5. Прогрессирующая фибродисплазия

По-другому называется "болезнью второго скелета". Во время этого редкого недуга сухожилия, мышцы и связки постепенно окостеневают. Болезнь начинается в совсем юном возрасте и быстро прогрессирует, приводя к инвалидизации и преждевременной смерти. Несмотря на то, что медики знают об этом заболевании уже почти 5 веков, они до сих пор не нашли эффективного лечения.