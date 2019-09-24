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Врачи объяснили феномен плачущей кристаллами девушки из Армении 

ТК «Звезда» + ещё 1 24 сентября 2019
Девушка из Армении плачет кристаллами
Фото: ТК «Звезда»
Необычные слезы 22-летней Сатеник Казарян уже направили на экспертизу.
Случай плачущей кристаллами девушки из Армении редкий, но не уникальный. По словам врачей, подобную патологию могут вызвать генетические и инфекционные заболевания.
Сатеник Казарян начала плакать кристаллами после похода к стоматологу, у которого получила травму. За день в ее глазах образуется до 50 кристалликов, которые очень больно вынимать. Точный диагноз пациентке доктора из Армении поставить пока не смогли.
По словам врача-офтальмолога Татьяны Шиловой, слеза по состоянию похожа на состав крови, и в определенных ситуациях — при генетических или воспалительных заболеваниях глаза и организма в целом — могут возникать нарушения в ее составе, сообщает Sputnik.
Повышенная концентрация солей в слезе может вызвать ускорение кристаллизации, отметила доктор. Также плотность способны увеличивать находящиеся в составе слезы белки. Шилова добавила, что для выявления точной причины появления кристаллов в глазах нужно провести полное обследование пациентки и самих слез.
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Болезни и лекарства , Новости , ИА Sputnik
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