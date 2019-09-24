От царапин до ожогов: как лечить разные раны

От царапин до ожогов: особенности лечения различных видов ран

Порезы, ссадины, царапины и ожоги: как часто вам приходилось сталкиваться с этими неприятностями и терять время на то, чтобы правильно выбрать методы лечения. Как на самом деле стоит оказывать медицинскую помощь при различных видах ран и не потеряться в многообразии пластырей и повязок — в материале Passion.ru.

Алгоритм ухода за раной

Как бы банально это не звучало, но перед тем, как касаться раны и прибегать к ее обработке, необходимо тщательно вымыть руки с мылом. К сожалению, многие из нас, сталкиваясь со стрессом оказания первой медицинской помощи, забывают о этом простом и очень важном шаге

Останавливаем кровотечение

Если у вас образовалась кровоточащая рана, не паникуйте! Большинство небольших порезов и ссадин перестают кровоточить достаточно быстро. Более того, кровь способствует самоочищению раны.

Самостоятельно же этот процесс можно остановить путем зажима раны с помощью стерильного бинта, марли или специального тампона.

Если кровь пропитает бинт, приложите еще один, прямо поверх старого, не убирая его, иначе вы случайно можете открыть рану и спровоцировать новое кровотечение.

Тщательно промываем рану

Лучший способ очистить рану и предотвратить заражение, это тщательно промыть ее прохладной водой из под крана не менее 5 минут. Как бы парадоксально это не звучало, но использование таких антисептиков, как перекись водорода и протирочный спирт для очищения раны, может нанести серьезный ожог уже и без того поврежденной коже и замедлить процесс заживления.

Аккуратно очистите поверхность вокруг раны с помощью мыльного раствора и удалите видимые загрязнения или занозы с помощью предварительно продезинфицированного пинцета. После этого осторожно похлопывающими движениями протрите кожу сухим чистым полотенцем.

Наносим антибиотик

Антибактериальные кремы и мази не только защищают рану от заражения, но и держат ее увлажненной, предохраняя от усыхания. Мазь следует наносить тонким слоем. Если после нанесения антибиотика появилась сыпь, в этом случае его использование необходимо прекратить.

Накладываем повязку

После пореза или ссадины, наше тело запускает моментальный процесс заживления. Лейкоциты начинают атаковать вызывающие инфекцию бактерии. Тромбоциты и фибрин создают над раной желеобразный сгусток, который вскоре покрывается защитной корочкой. Чтобы ускорить процесс заживления, очень сохранить эту корочку нетронутой, защитив ее пластырем или повязкой.

Вид пластыря или повязки, а также способ их нанесения будет зависеть от характера и расположения раны.

Царапины и порезы на лице

Небольшие раны на лице не так страшны, как могут показаться на первый взгляд. Из-за обилия кровеносных сосудов, они могут сильно кровоточить. Однако не стоит переживать, после того как вы остановите кровотечение, вам понадобится либо совсем тонкий пластырь-полоска, либо получится вообще обойтись без лейкопластыря. Однако, в ряде случаев, во избежание инфекции или неправильного рубцевания тканей, лучше обратиться к специалисту для наложения швов. Они могут понадобиться, если у вас слишком глубокий или длинный порез, более полутора сантиметров, или же рана нанесена зазубренным предметом.

Порезы на руках и стопах

Руки и стопы больше других частей тела подвержены загрязнению, поэтому даже небольшие порезы и ранки на этих участках необходимо прикрывать. Для этой цели лучше всего подойдут бактерицидные пластыри, которые чаще всего выпускаются в форме полосок. Они, как правило, имеют тканевую или марлевую поверхность, пропитанную антибактериальным компонентом. Помимо своего антисептического действия, такие пластыри помогут защитить рану от натирания носками или обувью.

Менять бактерицидные желательно ежедневно, а также в случае намокания или загрязнения. В случае глубоких порезов и колющих ран обратитесь за помощью к профессионалу.

Порезы и царапины на костяшках, пальцах и пятках

Из-за своей чрезмерной подвижности, раны на костяшках и пальцах не всегда легко поддаются обработке. Тогда как на таких открытых местах инфекции легче всего проникнуть в рану. Пластыри в виде песочных часов или вырезанные в форме буквы H легко оборачиваются вокруг кончика пальца, а также надежно держаться на костяшках.

Царапины и ссадины на теле

Если ваша царапины и ссадины расположены на участке тела, который будет соприкасаться с одеждой, ее лучше всего заклеить лейкопластырем. В случае повреждения, незакрытая корочка, образующаяся на царапине во время заживления, может стать воротами для инфекции. Лучше всего для этой цели подойдут пластыри на целлюлозной основе. Они не раздражают кожу, не оставляют следов, гипоаллергенны и легко отклеиваются. Несмотря на то, что целлюлозные пластыри могут держаться на коже до 7 дней, во избежание инфекции врачи рекомендуют их менять ежедневно.

Некоторые люди отличаются повышенную чувствительностью к клейкой поверхности пластыря или латексу. Поэтому, если место прикрепления пластыря начинается чесаться, покрываться маленькими пузырьками или жечь, возможно у вас аллергия на один из компонентов клейкой ленты. Для чувствительной кожи вместо лейкопластыря просто используйте бинт.

Ссадины на коленках и локтях

Накладывать пластырь или повязку на кожу локтей или коленок может быть крайне неудобно. Для этой цели как нельзя лучше подойдут большие лейкопластыри с «крылышками» на основе полимерного волокна. Они обладают надежной фиксацией и эластичностью, что позволяет им как бы «обнимать» сустав в местах сгиба, не доставляя при этом дискомфорта. Если вы хотите сэкономить время, тогда альтернативой пластырю может стать жидкий медицинский клей. Он не только останавливает кровотечение, но и защитит рану от грязи и воды. В отличие от обычно лейкопластыря, медицинский клей обладает влагостойким эффектом. Его пленочка надежно закрывает рану, и не вызывает аллергии.

Небольшие ожоги

В случае серьезных ожогов — на а лице, кистях рук, стопах, гениталиях или, когда площадь обожженной поверхности больше 5 см, необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.

Для лечения же небольшого ожога, охладите поврежденный участок под струей прохладной воды. С помощью такого активного охлаждения кожа перестает удерживать тепло, препятствуя тем самым распространению ожога. Однако этот метод будет эффективен только в первые 20 минут после получения травмы. Погружение под струю холодной воды должно быть в течение 20 минут, а температура воды около 15 градусов. Ни в коем случае не используйте ледяную воду, так как она может усугубить уже имеющийся ожог и нанести дополнительный.

После того, как кожа окончательно остынет, протрите ожог мыльным раствором и нанесите на него тонкий слой антибактериальной мази.

В случае образования волдырей, для защиты ожоговой поверхности, наложите стерильную, не прилипающую к ране марлевую повязку, разработанную специально для ожогов. Эта повязка хорошо впитывает жидкость из раны и защищает ее от внешних инфекций. Сегодня ее свободно можно купить практически в любой аптеке.

Никогда не смазывайте ожог маслом или жиром, как это иногда рекомендуется в народных лечебниках, и уж тем более не посыпайте его присыпкой.

Прикладывать масло или лед на ожог вместо помощи окажет обратный эффект и приведет к последующему повреждению кожи.

Какой бы незначительной не казалась вам рана и как бы быстро она не заживала, от риска заражения никто не застрахован. Даже небольшая царапина при самом адекватном уходе может инфицироваться. Поэтому очень важно знать признаки инфекции и, в случае их появлений, незамедлительно обращаться к врачу.

Покраснения и отечность кожи вокруг раны

Интенсивная боль или чрезмерная чувствительность кожи, распространяющаяся за пределы раны

Плотная жидкость сероватого, желтого или зеленого цвета, вытекающая из раны

Температура выше 38 градусов

Увеличенные лимфоузлы в области шеи, подмышек и паха, сопровождающиеся ломкой тела, ознобом и повышенной температурой Следующие симптомы, появляющиеся в совокупности или по отдельности могут быть верным признаком заражения: