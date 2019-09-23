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Какие болезни передаются через поцелуи 

Умная 5 часов назад
Какие болезни передаются через поцелуи
Фото: Кадр из фильма "Как стать принцессой"
В среднем две недели своей жизни каждый человек тратит на любовные поцелуи — не путать с чмоканьем ребенка в щечку. Процесс приятен, улучшает настроение, помогает бороться со стрессами. Это хорошая новость. Плохая состоит в том, что каждый поцелуй может угрожать здоровью и даже жизни партнера.
Про обмен микробами, который во рту каждого человека миллионы, хорошо известно, этим любящих людей уже не напугать. Куда опаснее инфекции, гнездящиеся в травмированных участках слизистой щек, языка и десен, а также стоматологические заболевания.

Вирус герпеса

К таким грозным заболеваниям медики относят вирус герпеса, который внешне проявляется в виде пузырьков на губах, стремительно превращающихся в мокнущие язвочки и долго заживающих. В тяжелых случаях герпесные язвы поражают десны, пальцы на руках и даже гениталии. Острый период заболевания — от трех суток до двадцати одного дня. Инфекционисты настоятельно рекомендуют при появлении симптомов даже выглядящим безобидным герпеса срочно идти к врачу — последствия самолечения или пренебрежения лечением может закончиться трагически, вплоть до летального исхода.
Фактор, усугубляющий течение простого герпеса — ультрафиолетовое излучение. Отложите посещение пляжа или солярия, если почувствовали покалывание в губах. От поцелуев тоже пока следует отказаться, отправившись как можно скорее в поликлинику.

Инфекционный мононуклеоз

Другое название — «поцелуйная болезнь», что ясно указывает на самый частый путь заражения. Внешние проявления — лихорадка, воспаленные миндалины, увеличенные лимфоузлы. Подтвердить диагноз поможет анализ крови. Острая стадия болезни длится пару недель.
В первые дни это заболевание можно спутать с ангиной, поскольку симптомы очень схожи, однако истинная причина болезни — вирус Эпштейна-Барра. Попадая в кровь, вирус распространяется по всему организму, поражая внутренние органы. И даже если лечение было своевременным, вирус остается в теле человека навсегда. Любое ослабление иммунитета провоцирует обострение этого заболевания.

Цитомегаловирусная инфекция

Вирус этого заболевания «живет» в слюнных железах. При крепком иммунитете он не угрожает здоровью человека, однако при легком недомогании тут же активируется и идет в атаку. Наиболее опасен цитомегаловирус для беременных женщин, новорожденных и людей с иммунодефицитом. Смертельно опасен! Американские ученые утверждают, что цитомегаловирусной инфекцией поражено больше сорока процентов населения Земли. Веский повод воздержаться от поцелуев в период вынашивания ребенка и при недомогании.
Признаки инфицирования похожи на респираторное заболевание и на мононуклеоз. С возрастом эта болезнь может проявляться чаще, к другим неблагоприятным факторам, провоцирующим ее появление, относятся травмы, депрессии, прием сильнодействующих препаратов.
В 2009 году ученые из Китая провели ряд исследований и заявили: разрушение клеток кровеносных сосудов, происходящее при цитомегаловирусе, служит основной причиной развития такой печально популярной болезни, как атеросклероз, а пораженные клетки производят белок, который повышает артериальное давление. Вакцины, предупреждающей развитие этого заболевания, пока нет.
Чем еще бывают чреваты поцелуи для ослабленного организма? Медики утверждают: в перечне неприятностей — вызывающие кариес стрептококки, бактерии, провоцирующие язвы, гастриты, менингиты. Берегите себя и целуйтесь только на здоровье!
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