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Малышева рассказала о связи ЭКО и опухоли мозга 

Газета.Ru + ещё 7 5 часов назад
Малышева рассказала о связи ЭКО и опухоли мозга
Фото: Газета.Ru
Телеведущая Елена Малышева в программе "Жить здорово" раскрыла вопрос о связи ЭКО и опухоли мозга. Об этом сообщает РИА "Новости".
По словам приглашенного на передачу директора Центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова Геннадия Сухих, беременность не может стать причиной онкологии.
Он добавил, что некоторые беременные женщины получали химеотерапию в клинике и смогли родить детей.
Также Акушер-гинеколог Кетино Ахвледиани отметила, что ЭКО не провоцирует опухоль головного мозга, если ее не было раньше. Однако беременность может повлиять на рост опухоли.
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Болезни и лекарства , Елена Малышева
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