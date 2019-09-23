Малышева рассказала о связи ЭКО и опухоли мозга

Телеведущая Елена Малышева в программе "Жить здорово" раскрыла вопрос о связи ЭКО и опухоли мозга. Об этом сообщает РИА "Новости".

По словам приглашенного на передачу директора Центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова Геннадия Сухих, беременность не может стать причиной онкологии.

Он добавил, что некоторые беременные женщины получали химеотерапию в клинике и смогли родить детей.

Также Акушер-гинеколог Кетино Ахвледиани отметила, что ЭКО не провоцирует опухоль головного мозга, если ее не было раньше. Однако беременность может повлиять на рост опухоли.