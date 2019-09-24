Врачи спасли ребенка с осколком в глазу

Врачи спасли ребенка с металлическим осколком в глазу

Врачи Морозовской детской больницы Депздрава Москвы спасли зрение 11-летнему мальчику, который на протяжении двух месяцев ходил с металлическим осколком в левом глазу. Об этом сообщается на сайте Департамента здравоохранения Москвы.

11-летний житель Владимира поступил в больницу с жалобами на потерю зрения. На момент осмотра ребенок практически утратил зрительное восприятие и мог видеть левым глазом лишь 5% от нормы.

Офтальмологи диагностировали помутнение хрусталика и изменение стекловидного тела. Оказалось, что ребенок получил травму левого глаза, но два месяца это скрывал. Металлический осколок пробил ему роговицу, задел край зрачка, разорвал радужку, прошел сквозь хрусталик и зафиксировался в сетчатке.

Было принято решение провести операцию — только там можно было вернуть пациенту зрение. Об этапах операции рассказал офтальмолог Морозовской ДГБ, к.м.н Сабир Казиев.

Врачи сопоставили анатомические структуры и извлекли радужку из собственного хрусталика, имеющего сквозные дефекты. Затем удалили помутневший хрусталик и стекловидное, структура и прозрачность которого были нарушены из-за попадания крови.

После инородное тело очистили от соединительных тканей, которыми оно успело обрасти. И только потом хирурги извлекли осколок — предельно осторожно через уже имеющиеся дефекты. После пациенту имплантировали искусственный хрусталик.

На следующий день зрение у ребенка полностью восстановилось. Через два дня он был выписан домой.

Специалисты предупреждают: несвоевременное обращение за медицинской помощью при подобных травмах может привести к необратимой потере зрения или самого глаза. В большинстве случаев из-за раны возникает инфекция, вызывающая гнойное воспаление внутренних оболочек глаза (эндотфальмит).