Какие нации стареют медленнее всего

В этом году международная группа ученых провела исследования и оценила, как быстро стареют жители различных стран мира. Эти данные были опубликованы в научном журнале The Lancet.

При обработке учитывались заболевания, которые чаще всего появляются с возрастом и мешают качеству жизни (13 заболеваний сердечно-сосудистой системы, болезнь Паркинсона, ухудшение слуха, катаракта, болезнь Альцгеймера, травмы, полученные от падений во время ходьбы). Временной отрезок исследования — с 1990 по 2017 год.

Медленнее всего стареют японцы — в среднем первые признаки старения появляются в 76 лет. Похожие показатели в Швейцарии, Франции, Сингапуре и Кувейте: старость начинает давать о себе знать после 75 лет.

Если говорить про половое различие, то женщины стареют медленнее мужчин. Причина — женский мозг стареет медленнее мужского, так заложено эволюцией. Ведь именно женщины до старости воспитывают потомство!

Кому же повезло меньше всех? Признаки старости раньше всего появляются у жителей Папуа-Новой Гвинеи — уже в 45 лет! После 50 активно проявляются процессы старения у жителей Маршалловых Островов, Афганистана, Вануату и Соломоновых островов.

Россия в рейтингах заняла 160-е место и 192: мы также быстро стареем, поскольку старость дает о себе знать уже к 59 годам. Если оценивать средний мировой возраст этого процесса, то он составил 65 лет. Но есть и хорошие новости: с 1990 года во всем мире снизилась смертность от старческих болезней.