Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Какие нации стареют медленнее всего 

Рамблер 1 час назад
Какие нации стареют медленнее всего
Фото: depositphotos.com
В этом году международная группа ученых провела исследования и оценила, как быстро стареют жители различных стран мира. Эти данные были опубликованы в научном журнале The Lancet.
При обработке учитывались заболевания, которые чаще всего появляются с возрастом и мешают качеству жизни (13 заболеваний сердечно-сосудистой системы, болезнь Паркинсона, ухудшение слуха, катаракта, болезнь Альцгеймера, травмы, полученные от падений во время ходьбы). Временной отрезок исследования — с 1990 по 2017 год.
Медленнее всего стареют японцы — в среднем первые признаки старения появляются в 76 лет. Похожие показатели в Швейцарии, Франции, Сингапуре и Кувейте: старость начинает давать о себе знать после 75 лет.
Если говорить про половое различие, то женщины стареют медленнее мужчин. Причина — женский мозг стареет медленнее мужского, так заложено эволюцией. Ведь именно женщины до старости воспитывают потомство!
Кому же повезло меньше всех? Признаки старости раньше всего появляются у жителей Папуа-Новой Гвинеи — уже в 45 лет! После 50 активно проявляются процессы старения у жителей Маршалловых Островов, Афганистана, Вануату и Соломоновых островов.
Россия в рейтингах заняла 160-е место и 192: мы также быстро стареем, поскольку старость дает о себе знать уже к 59 годам. Если оценивать средний мировой возраст этого процесса, то он составил 65 лет. Но есть и хорошие новости: с 1990 года во всем мире снизилась смертность от старческих болезней.
Названо мощное средство для борьбы с разными болезнями
Комментарии1
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прояснены причины гиперсексуальности
Прояснены причины гиперсексуальности
Как чай влияет на работу мозга
Как чай влияет на работу мозга
Женщине удалили опухоль весом почти 1,5 килограмма
Женщине удалили опухоль весом почти 1,5 килограмма
Скрытые симптомы инсульта
Скрытые симптомы инсульта
Назван самый опасный фактор для здоровья людей
Назван самый опасный фактор для здоровья людей
Видео
Найден механизм, способный победить СПИД и рак
00:39
Найден механизм, способный победить СПИД и рак
Наука
Курение вейпа может привести к летальному исходу
00:55
Курение вейпа может привести к летальному исходу
Болезни и лекарства
Ученые заявили о гриппе, способном убить миллионы
04:04
Ученые заявили о гриппе, способном убить миллионы
Наука
Как живет девушка, которая плачет кристаллами
02:19
Как живет девушка, которая плачет кристаллами
Новости
Мощное средство для борьбы с разными болезнями
03:10
Мощное средство для борьбы с разными болезнями
Народная медицина
Названы первые симптомы болезни Альцгеймера
02:02
Названы первые симптомы болезни Альцгеймера
Новости
Врачи назвали признак на шее, указывающий на рак
08:15
Врачи назвали признак на шее, указывающий на рак
Болезни и лекарства Новости
Что предрекает зубная боль
03:16
Что предрекает зубная боль
Наука
Какая связь между беременностью и раком
20:23
Какая связь между беременностью и раком
Наука
Чем опасны для подростков татуировки
00:35
Чем опасны для подростков татуировки
Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение