Скрытые симптомы инсульта

Диагноз «инсульт» пугает многих, поскольку возникает он, как правило, внезапно, стремительно поражая головной мозг. По данным ИА «Экспресс-Новости», инсульт приводит к нарушению кровообращения мозга, что крайне губительно сказывается на жизнедеятельности человека. Предотвратить инсульт можно, зная о некоторых симптомах, которые могут быть предвестниками данного недуга.

Иногда человек даже не подозревает о том, что он находится в зоне риска. Медики предупреждают, что на развитие заболевания могут указывать некоторые симптомы.

Нарушение зрения

Именно этот на первый взгляд неопасный симптом может стать свидетельством начала заболевания. Если вдруг вы стали замечать, что ваше зрение ухудшилось, тогда необходимо срочно обратиться к врачу. Кроме того, не очень хорошим симптомом, связанным со зрением, станет раздвоение картинки в глазах или затуманивание изображения. Это может говорить о том, что кислород недостаточно хорошо поступает к органам зрительной системы.

Отечность рук и ног

Если после ночного отдыха вы заметили, что ваши ноги и руки выглядят отекшими, тогда есть смысл обратиться к специалисту за консультацией. Кроме того, плохим симптомом станет онемение конечностей. В данном случае кровь сквозь артерии снижена.

Спутанность сознания

Еще один тревожный симптом — спутанность сознания. О нем может говорить нарушение речи, а также нечеткое проговаривание фразы. Кроме того, у больного может наблюдаться головокружение либо очень сильно болеть голова.

Техника распознавания инсульта

Оказывается, существует особая методика, которая может подтвердить наличие диагноза. Названа эта методика по первым буквам названия симптома — УДАР.

У — Улыбка. Если вы попросите улыбнуться человека, у которого случился инсульт, то улыбка его будет кривой.

Д — Движение. Если человек лежит, то попросите его поднять две руки одновременно вверх. Вы увидите, что у больного одна рука заметно отстает от другой, следовательно, координация движения нарушена.

А — Артикуляция. В данном случае мы обращаем внимание на речь испытуемого. Как мы уже успели упомянуть выше, речь больного становится невнятной, язык и губы практически не шевелятся.

Р — Решение. Необходимо принимать решение, нуждается ли человек в госпитализации. Если вы видите, что все озвученные симптомы совпадают с ситуацией больного, тогда незамедлительно вызывайте скорую помощь.