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Метеозависимость: почему мы реагируем на погоду 

Рамблер 3 часа назад
Определяете с утра погоду за окном по своему физическому состоянию? Разбираемся, что такое метеозависимость и как с ней бороться.
Если рассматривать тело человека с точки зрения физики, то вокруг нас существует электромагнитный контур. Как только изменяется внешнее поле (когда, к примеру, резко падает атмосферное давление), этот электромагнитный контур, в свою очередь, также терпит изменения. На деле это срыв механизмов адаптации к окружающим условиям. Врачи упорно твердят, что абсолютно здоровый человек никак не реагирует на смену погоды. Чаще всего у «метеозависимых» есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, дефицит важных витаминов) группы B, D) и минералов (железа, магния, йода).
Если во время резкой смены погоды ваш организм отвечает головокружением, слабостью и скачками давления, обязательно запишитесь к терапевту. Вероятнее всего, он направит вас к кардиологу на ЭКГ. Врачи считают, что укрепить сосуды и сердце можно с помощью кардиотренировок. Также важна правильная структура тела — необходимо выстроить такую осанку, при которой плечи станут свободными и раскрытыми. Положение головы при этом должно оставаться гордым и свободным. Обязательно делайте процедуры и практики на расслабление мышц позвоночника.
Также метеозависимость может свидетельствовать о нарушении кровоснабжения мозга. Сидячий образ жизни, экологическая ситуация в большом городе, где мало кислорода и много различных примесей, проблемы с осанкой — все это влияет на питание мозга. Там, где вы проводите много времени, необходимы источники свежего воздуха. И обязательно проветривайте комнату, в которой вы спите.
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